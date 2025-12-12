Рейтинг@Mail.ru
Навка ожидает возвращения Валиевой на международные турниры
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:12 12.12.2025
Навка ожидает возвращения Валиевой на международные турниры
Навка ожидает возвращения Валиевой на международные турниры - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Навка ожидает возвращения Валиевой на международные турниры
Олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер Татьяна Навка рассказала, что ее команда делает все возможное, чтобы рекордсменка мира по набранным баллам... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
фигурное катание
спорт
татьяна навка
камила валиева
международный олимпийский комитет (мок)
фигурное катание
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Навка, Камила Валиева, Международный олимпийский комитет (МОК)
Навка ожидает возвращения Валиевой на международные турниры

Навка: делаем все, чтобы Валиева защищала честь России на международных турнирах

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер Татьяна Навка рассказала, что ее команда делает все возможное, чтобы рекордсменка мира по набранным баллам Камила Валиева после возвращения в большой спорт защищала честь России на соревнованиях мирового уровня.
Ранее Валиева, продолжающая отбывать дисквалификацию за допинговое нарушение, возобновила тренировки в школе Навки у тренера Светланы Соколовской. Фигуристка сможет вновь принимать участие в турнирах с 25 декабря.
«
"Камила - очень сильная спортсменка, величайшая спортсменка, равных ей нет, на мой взгляд, на сегодняшний день по потенциалу. Мы всей нашей командой большой, и тренер Светлана Соколовская, делаем все возможное, все удобства создаем, условия, чтобы Камила защищала честь нашей страны на всех соревнованиях мирового уровня", - сказала Навка журналистам.
В четверг Олимпийский саммит одобрил рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить юниорам из России и Белоруссии выступать в международных турнирах без ограничений.
"Юниорам уже разрешили выступать, начало положено. Надеюсь, что совсем скоро нашим взрослым спортсменам разрешат представлять нашу страну на международной арене", - заключила Навка.
