Навка ожидает возвращения Валиевой на международные турниры

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер Татьяна Навка рассказала, что ее команда делает все возможное, чтобы рекордсменка мира по набранным баллам Камила Валиева после возвращения в большой спорт защищала честь России на соревнованиях мирового уровня.
Ранее Валиева, продолжающая отбывать дисквалификацию за допинговое нарушение, возобновила тренировки в школе Навки у тренера Светланы Соколовской. Фигуристка сможет вновь принимать участие в турнирах с 25 декабря.
«
"Камила - очень сильная спортсменка, величайшая спортсменка, равных ей нет, на мой взгляд, на сегодняшний день по потенциалу. Мы всей нашей командой большой, и тренер Светлана Соколовская, делаем все возможное, все удобства создаем, условия, чтобы Камила защищала честь нашей страны на всех соревнованиях мирового уровня", - сказала Навка журналистам.
В четверг Олимпийский саммит одобрил рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить юниорам из России и Белоруссии выступать в международных турнирах без ограничений.
"Юниорам уже разрешили выступать, начало положено. Надеюсь, что совсем скоро нашим взрослым спортсменам разрешат представлять нашу страну на международной арене", - заключила Навка.
