12:21 12.12.2025
В Москве скорректировали работу отопления
В Москве скорректировали работу отопления
В Москве скорректировали работу отопления

Девочка в пледе сидит возле батареи. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за ожидающегося резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе может понизиться до минус девяти градусов. В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что задания на изменение температуры в теплосетях выдаются заблаговременно, на основании прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.
"Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности
11 декабря, 14:11
 
