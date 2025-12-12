https://ria.ru/20251212/moskva-2061626955.html
В Москве скорректировали работу отопления
В Москве скорректировали работу отопления
В Москве скорректировали работу отопления
Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за ожидающегося резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра столицы...
москва
В Москве скорректировали работу отопления
В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за ожидающегося резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе может понизиться до минус девяти градусов. В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что задания на изменение температуры в теплосетях выдаются заблаговременно, на основании прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.
"Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.