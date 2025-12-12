Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поддержал проект по созданию единой сети научной инфраструктуры - РИА Новости, 12.12.2025
13:48 12.12.2025 (обновлено: 17:05 12.12.2025)
Мишустин поддержал проект по созданию единой сети научной инфраструктуры
Мишустин поддержал проект по созданию единой сети научной инфраструктуры
общество
россия
белоруссия
казахстан
михаил мишустин
снг
технологии
Новости
общество, россия, белоруссия, казахстан, михаил мишустин, снг, технологии
Общество, Россия, Белоруссия, Казахстан, Михаил Мишустин, СНГ, Технологии
Мишустин поддержал проект «Селектор» по сортировке радиоактивных отходов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий поддержал проект по созданию единой сети инфраструктуры класса "мегасайенс" — "Меганаука — основа технологического лидерства".
Глава правительства назвал создание мощной исследовательской инфраструктуры важнейшим направлением и выразил надежду, что самые передовые решения будут открываться на инфраструктурной базе в СНГ.
Мишустин посетил музей "Атом" в Москве
Вчера, 12:05
Кроме того, во время конференции презентовали проект "Селектор", которым занимаются ученые из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Его участники разрабатывают автоматизированные установки для сортировки твердых радиоактивных отходов (РАО). В них применяются системы технического зрения для предварительного разделения отходов после оценки удельной активности радионуклидов в отдельных фрагментах.
"Это очень важно. Старые реакторы — советское наследие на сегодняшний день — с которыми все страны, здесь присутствующие, работают, конечно, нуждаются в том, чтобы роботизированные автоматизированные технологии освобождали их от отходов. Но и самое интересное, что эти отходы являются сами топливом", — сказал Мишустин.

Помимо этого, премьер прокомментировал проект "Замкнутый заряд: бесконечная жизнь аккумуляторов" по разработке технологии переработки отработанных литий-ионных аккумуляторов.
"Что делать с уже использованными батарейками, аккумуляторами — это вопрос, который все ученые мира перед собой ставят. Кто добьется быстрее эффективного решения, тот получит, мне кажется, очень серьезную поддержку, и это возможно масштабировать в мире", — отметил он.

Конференция проходит в музее "Атом" на ВДНХ в Москве. В ней также участвуют премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
Мишустин рассказал о крепкой исследовательской базе в атомной отрасли
2 декабря, 19:44
 
Заголовок открываемого материала