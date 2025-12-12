Мишустин поддержал проект по созданию единой сети научной инфраструктуры

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий поддержал проект по созданию единой сети инфраструктуры класса "мегасайенс" — "Меганаука — основа технологического лидерства".
Глава правительства назвал создание мощной исследовательской инфраструктуры важнейшим направлением и выразил надежду, что самые передовые решения будут открываться на инфраструктурной базе в СНГ.
Кроме того, во время конференции презентовали проект "Селектор", которым занимаются ученые из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Его участники разрабатывают автоматизированные установки для сортировки твердых радиоактивных отходов (РАО). В них применяются системы технического зрения для предварительного разделения отходов после оценки удельной активности радионуклидов в отдельных фрагментах.
«
"Это очень важно. Старые реакторы — советское наследие на сегодняшний день — с которыми все страны, здесь присутствующие, работают, конечно, нуждаются в том, чтобы роботизированные автоматизированные технологии освобождали их от отходов. Но и самое интересное, что эти отходы являются сами топливом", — сказал Мишустин.
Помимо этого, премьер прокомментировал проект "Замкнутый заряд: бесконечная жизнь аккумуляторов" по разработке технологии переработки отработанных литий-ионных аккумуляторов.
«
"Что делать с уже использованными батарейками, аккумуляторами — это вопрос, который все ученые мира перед собой ставят. Кто добьется быстрее эффективного решения, тот получит, мне кажется, очень серьезную поддержку, и это возможно масштабировать в мире", — отметил он.
Конференция проходит в музее "Атом" на ВДНХ в Москве. В ней также участвуют премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.