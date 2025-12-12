https://ria.ru/20251212/minpromtorg-2061641496.html
Минпромторг планирует увеличить долю российского телекомоборудования
Минпромторг планирует увеличить долю российского телекомоборудования - РИА Новости, 12.12.2025
Минпромторг планирует увеличить долю российского телекомоборудования
Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, РИА Новости, 12.12.2025
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
Минпромторг планирует увеличить долю российского телекомоборудования
Минпромторг планирует, что доля российского телекомоборудования вырастет до 50%
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Сегодня доля российской продукции на рынке телекоммуникационного оборудования составляет около 30%. Мы планируем увеличить этот показатель до 50% к 2030 году благодаря реализации комплекса мер государственной поддержки и повышению уровня локализации производства", - рассказали в ведомстве.
Под телекоммуникационным оборудованием подразумеваются приборы и устройства, которые используются для передачи информации и распределения ее между сетевыми абонентами: мобильные вышки, маршрутизаторы и модемы, серверы и другое.