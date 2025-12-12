Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг планирует увеличить долю российского телекомоборудования - РИА Новости, 12.12.2025
13:18 12.12.2025 (обновлено: 13:24 12.12.2025)
Минпромторг планирует увеличить долю российского телекомоборудования
Минпромторг планирует увеличить долю российского телекомоборудования
Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, РИА Новости, 12.12.2025
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг планирует увеличить долю российского телекомоборудования

Минпромторг планирует, что доля российского телекомоборудования вырастет до 50%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСервер в машинном зале в региональном опорном ЦОД компании "Ростелеком" в Екатеринбурге
Сервер в машинном зале в региональном опорном ЦОД компании Ростелеком в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сервер в машинном зале в региональном опорном ЦОД компании "Ростелеком" в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Сегодня доля российской продукции на рынке телекоммуникационного оборудования составляет около 30%. Мы планируем увеличить этот показатель до 50% к 2030 году благодаря реализации комплекса мер государственной поддержки и повышению уровня локализации производства", - рассказали в ведомстве.
Под телекоммуникационным оборудованием подразумеваются приборы и устройства, которые используются для передачи информации и распределения ее между сетевыми абонентами: мобильные вышки, маршрутизаторы и модемы, серверы и другое.
WhatsApp* - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp
30 ноября, 15:10
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
