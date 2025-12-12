Минпромторг планирует увеличить долю российского телекомоборудования

Сервер в машинном зале в региональном опорном ЦОД компании "Ростелеком" в Екатеринбурге. Архивное фото

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.

"Сегодня доля российской продукции на рынке телекоммуникационного оборудования составляет около 30%. Мы планируем увеличить этот показатель до 50% к 2030 году благодаря реализации комплекса мер государственной поддержки и повышению уровня локализации производства", - рассказали в ведомстве.