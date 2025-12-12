Непряева и Коростелев вошли в старт-листы гонок на этапе Кубка мира

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Получившие нейтральные статусы российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев вошли в предварительный состав участников квалификации к спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).