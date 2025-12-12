Рейтинг@Mail.ru
Непряева и Коростелев вошли в старт-листы гонок на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
22:59 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/lyzhi-2061772037.html
Непряева и Коростелев вошли в старт-листы гонок на этапе Кубка мира
Непряева и Коростелев вошли в старт-листы гонок на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Непряева и Коростелев вошли в старт-листы гонок на этапе Кубка мира
Получившие нейтральные статусы российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев вошли в предварительный состав участников квалификации к спринтерской... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T22:59:00+03:00
2025-12-12T22:59:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_0:277:3144:2047_1920x0_80_0_0_ea7240426dd64a388cadf38b2eba5f6d.jpg
/20251212/korostelev-2061745040.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_233f1289025f23da3efc598b4abddb2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, савелий коростелев, дарья непряева
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева
Непряева и Коростелев вошли в старт-листы гонок на этапе Кубка мира

Лыжники Непряева и Коростелев вошли в старт-листы гонок на этапе Кубка мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Получившие нейтральные статусы российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев вошли в предварительный состав участников квалификации к спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Квалификация и спринтерская гонка пройдут в субботу, 13 декабря. Этап в Давосе завершится 14 декабря.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Сделал Большунова и прорвал изоляцию: кто такой Савелий Коростелев
Вчера, 19:14
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья Непряева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала