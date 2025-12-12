Рейтинг@Mail.ru
Центр "Честный знак" открыли в Липецкой области - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
18:04 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/lipetskaya-2061731550.html
Центр "Честный знак" открыли в Липецкой области
Центр "Честный знак" открыли в Липецкой области - РИА Новости, 12.12.2025
Центр "Честный знак" открыли в Липецкой области
В Липецкой области на базе регионального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) начал работу Центр помощи по вопросам обязательной... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:04:00+03:00
2025-12-12T18:04:00+03:00
липецкая область
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020059247_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_75d0f1068d9142d7e98f13c4c73f6f7a.jpg
https://ria.ru/20251202/rost-2059160049.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020059247_148:0:1571:1067_1920x0_80_0_0_025d7df9ca68ac22893d972253ed6b4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Липецкая область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Центр "Честный знак" открыли в Липецкой области

Артамонов: в Липецкой области начал работу центр "Честный знак"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиИгорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛИПЕЦК, 12 дек – РИА Новости. В Липецкой области на базе регионального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) начал работу Центр помощи по вопросам обязательной маркировки товаров "Честный знак", сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Он пояснил, что для многих предпринимателей оказалось проблемой получение QR-кодов для маркировки товаров.
"Один из вопросов, которые я получил в этом году к прямой линии, был о сложностях с маркировкой продукции. Малый и средний бизнес столкнулся с техническими и административными нюансами в работе с системой обязательной маркировки. QR-коды на товарах – теперь норма. Но чтобы их получить, предпринимателю нужно разобраться в системе, подключиться, настроить оборудование. Многим оказалось нелегко. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, мы открыли Центр помощи по вопросам обязательной маркировки товаров", – пояснил Артамонов.
В центре представителям МСП окажут бесплатную экспертную помощь на всех этапах внедрения и использования системы маркировки. Новый центр станет "единым окном" для бизнеса, где можно будет получить комплексную консультацию и техническое сопровождение: помощь с регистрацией в системе, заполнением карточек товаров в Национальном каталоге, заказом кодов маркировки и разъяснением отраслевых правил, уточнил Артамонов.
Государственная система маркировки "Честный знак", оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий, внедряется в России поэтапно с 2019 года. Ее цель – противодействие нелегальному обороту продукции. На сегодняшний день система охватывает 33 товарные группы, еще в 17 проходят бесплатные добровольные эксперименты.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Рост креативной индустрии отмечен в Липецкой области
2 декабря, 12:12
 
Липецкая областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала