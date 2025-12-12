Центр "Честный знак" открыли в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 12 дек – РИА Новости. В Липецкой области на базе регионального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) начал работу Центр помощи по вопросам обязательной маркировки товаров "Честный знак", сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

Он пояснил, что для многих предпринимателей оказалось проблемой получение QR-кодов для маркировки товаров.

"Один из вопросов, которые я получил в этом году к прямой линии, был о сложностях с маркировкой продукции. Малый и средний бизнес столкнулся с техническими и административными нюансами в работе с системой обязательной маркировки. QR-коды на товарах – теперь норма. Но чтобы их получить, предпринимателю нужно разобраться в системе, подключиться, настроить оборудование. Многим оказалось нелегко. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, мы открыли Центр помощи по вопросам обязательной маркировки товаров", – пояснил Артамонов.

В центре представителям МСП окажут бесплатную экспертную помощь на всех этапах внедрения и использования системы маркировки. Новый центр станет "единым окном" для бизнеса, где можно будет получить комплексную консультацию и техническое сопровождение: помощь с регистрацией в системе, заполнением карточек товаров в Национальном каталоге, заказом кодов маркировки и разъяснением отраслевых правил, уточнил Артамонов.