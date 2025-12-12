Рейтинг@Mail.ru
Специалисты завершили капремонт 62 многоквартирных домов на востоке Москвы - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:47 12.12.2025 (обновлено: 15:48 16.12.2025)
https://ria.ru/20251212/kapremont-2062409172.html
Специалисты завершили капремонт 62 многоквартирных домов на востоке Москвы
Специалисты завершили капремонт 62 многоквартирных домов на востоке Москвы - РИА Новости, 16.12.2025
Специалисты завершили капремонт 62 многоквартирных домов на востоке Москвы
Специалисты завершили капитальный ремонт 62 многоквартирных домов на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-12T15:47:00+03:00
2025-12-16T15:48:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811389029_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7efd06702c1c904b451fa0437061977a.jpg
https://ria.ru/20251211/teatr-2061310822.html
https://ria.ru/20251211/sluzhby-2061374072.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811389029_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3079c41b1b4a9289ff79ca5dae9f3b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Специалисты завершили капремонт 62 многоквартирных домов на востоке Москвы

На востоке Москвы завершили капремонт 62 многоквартирных домов

© Фото : Freepik / gpointstudioМужчина измеряет стену рулеткой
Мужчина измеряет стену рулеткой - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Freepik / gpointstudio
Мужчина измеряет стену рулеткой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалисты завершили капитальный ремонт 62 многоквартирных домов на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт 62 многоквартирных домов на ранее благоустроенных улицах на востоке столицы. Здания обновили не только внешне, но и конструктивно", - говорится в сообщении.
Здание Московского драматического театра имени А.С. Пушкина на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Здание Театра Пушкина в Москве оснастили новой подсветкой
11 декабря, 10:49
Отмечается, что одно из зданий расположено по адресу Щелковское шоссе, дом 27, его обновили в этом году, применив технологию "мокрый фасад". Работы провели в несколько этапов. Сначала поверхности расчистили, заделали на них межпанельные швы, загрунтовали и набили кронштейны для последующей установки кондиционеров и корзин.
"Затем мастера проклеили фасад минераловатным утеплителем, для лучшей адгезии снова загрунтовали и пропитали армирующим составом, в котором утопили сетку. В конце нанесли декоративную штукатурку и два слоя краски. После этого навесили корзины для кондиционеров. Специалисты также привели в порядок входные группы и балконные плиты, установили новые окна в подъездах, отремонтировали откосы и заменили отливы", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что также закончены работы и в доме 4 на улице Новосибирской. В этом году там обновили фасад, крышу, подвал, заменили инженерные системы. Стены отремонтировали с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках.
"Сначала специалисты промыли наружные поверхности, отбили бухтящую плитку. Межпанельные швы расчистили и заново заполнили современным материалом. Затем на поверхность последовательно нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, декоративные слои и специальную паропроницаемую краску. Помимо этого, отремонтировали входные группы и заменили отливы", - поясняется в сообщении.
Кроме того, завершен капитальный ремонт в доме 6 в Старослободском переулке. Специалисты обновили фасад, крышу, заменили магистрали водоотведения и горячего водоснабжения. Особое внимание уделили фасаду: ему необходимо было вернуть первоначальный облик и улучшить его технические характеристики.
"Специалисты тщательно промыли внешние стены, отремонтировали кирпичную кладку, места замокания обработали современным антигрибковым составом. Потом фасад гидрофобизировали для защиты от осадков. В порядок также привели входные группы и балконы, навесили новые водосточные трубы. У дома появилось новое эстетичное цокольное покрытие", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности
11 декабря, 14:11
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала