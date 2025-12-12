Специалисты завершили капремонт 62 многоквартирных домов на востоке Москвы

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалисты завершили капитальный ремонт 62 многоквартирных домов на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт 62 многоквартирных домов на ранее благоустроенных улицах на востоке столицы. Здания обновили не только внешне, но и конструктивно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из зданий расположено по адресу Щелковское шоссе, дом 27, его обновили в этом году, применив технологию "мокрый фасад". Работы провели в несколько этапов. Сначала поверхности расчистили, заделали на них межпанельные швы, загрунтовали и набили кронштейны для последующей установки кондиционеров и корзин.

"Затем мастера проклеили фасад минераловатным утеплителем, для лучшей адгезии снова загрунтовали и пропитали армирующим составом, в котором утопили сетку. В конце нанесли декоративную штукатурку и два слоя краски. После этого навесили корзины для кондиционеров. Специалисты также привели в порядок входные группы и балконные плиты, установили новые окна в подъездах, отремонтировали откосы и заменили отливы", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что также закончены работы и в доме 4 на улице Новосибирской. В этом году там обновили фасад, крышу, подвал, заменили инженерные системы. Стены отремонтировали с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках.

"Сначала специалисты промыли наружные поверхности, отбили бухтящую плитку. Межпанельные швы расчистили и заново заполнили современным материалом. Затем на поверхность последовательно нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, декоративные слои и специальную паропроницаемую краску. Помимо этого, отремонтировали входные группы и заменили отливы", - поясняется в сообщении.

Кроме того, завершен капитальный ремонт в доме 6 в Старослободском переулке. Специалисты обновили фасад, крышу, заменили магистрали водоотведения и горячего водоснабжения. Особое внимание уделили фасаду: ему необходимо было вернуть первоначальный облик и улучшить его технические характеристики.