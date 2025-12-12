СМИ: более 300 тысяч человек покинули дома на границе Камбоджи и Таиланда

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 89 тысяч семей - 303 тысячи человек - покинули свои дома в Камбодже на приграничных с Таиландом территориях, Более 89 тысяч семей - 303 тысячи человек - покинули свои дома в Камбодже на приграничных с Таиландом территориях, сообщает газета Khmer Times.

Ранее сообщалось, что из-за боевых действий в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 190 тысяч человек.

"Участившиеся атаки привели к широкомасштабному гуманитарному кризису, в результате которого 89 687 семей, всего 303 210 человек, были перемещены в пяти провинциях", - сообщает газета со ссылкой на заявление властей.

Отмечается, что часть беженцев размещена во временных приютах, другие решили уйти вглубь страны, чтобы избежать обстрелов и авиаударов.

По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.