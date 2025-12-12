Рейтинг@Mail.ru
СМИ: более 300 тысяч человек покинули дома на границе Камбоджи и Таиланда
15:03 12.12.2025
СМИ: более 300 тысяч человек покинули дома на границе Камбоджи и Таиланда
СМИ: более 300 тысяч человек покинули дома на границе Камбоджи и Таиланда
в мире, камбоджа, таиланд, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
СМИ: более 300 тысяч человек покинули дома на границе Камбоджи и Таиланда

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 89 тысяч семей - 303 тысячи человек - покинули свои дома в Камбодже на приграничных с Таиландом территориях, сообщает газета Khmer Times.
Ранее сообщалось, что из-за боевых действий в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 190 тысяч человек.
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети
9 декабря, 07:18
"Участившиеся атаки привели к широкомасштабному гуманитарному кризису, в результате которого 89 687 семей, всего 303 210 человек, были перемещены в пяти провинциях", - сообщает газета со ссылкой на заявление властей.
Отмечается, что часть беженцев размещена во временных приютах, другие решили уйти вглубь страны, чтобы избежать обстрелов и авиаударов.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
ЮНЕСКО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ЮНЕСКО призвала защитить культурное наследие в Камбодже и Таиланде
11 декабря, 15:04
 
В мире Камбоджа Таиланд Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
