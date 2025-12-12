Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:54 12.12.2025 (обновлено: 15:55 16.12.2025)
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы
Москвичам следует быть внимательными на тротуарах и дорогах в пятницу из-за гололедицы, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 16.12.2025
2025
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы

Москвичей призвали быть внимательными на тротуарах и дорогах из-за гололедицы

Гололедица. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на тротуарах и дорогах в пятницу из-за гололедицы, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, после 00.00 и до 21.00 13 декабря в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15-17 метров в секунду, погодные условия будут способствовать образованию гололедицы. Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Москве за год проведено благоустройство более 80 знаковых объектов
