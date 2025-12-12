Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы

"По прогнозам синоптиков, после 00.00 и до 21.00 13 декабря в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15-17 метров в секунду, погодные условия будут способствовать образованию гололедицы. Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.