Тарасова и Морозов рассказали, собираются ли возвращаться в спорт

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года в парном катании российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили журналистам, что не думают о возвращении в спорт.
Тарасова, супруга олимпийского чемпиона 2014 года в командном турнире фигуристов Федора Климова, в октябре нынешнего года родила дочь. В пятницу фигуристка впервые вышла на лед после рождения ребенка. Она выступила шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", где сыграла роль Мари.
«
"Безумно рада вернуться на лед. Честно сказать, набирать форму было тяжело. Думала, что это будет намного легче, что тело будет помнить. Но было тяжело первые две-три недели, сейчас уже более-менее я в форме, но все равно есть свои нюансы. Дочка еще совсем маленькая, на лед ее еще не беру", - сказала Тарасова журналистам, отрицательно ответив на вопрос о возможном возвращении в соревновательный спорт.
Ранее серебряная медалистка Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, родившая в августе сына, рассказала в Telegram-канале, что планирует восстановить элементы ультра-си. "Мы в спорте с Женей прокатались 12 лет, у нас карьера по протяжению несколько длиннее (чем у Трусовой) получилась. Поэтому мы точно не думаем о возвращении в спорт", - заявил Морозов.