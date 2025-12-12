Тарасова и Морозов рассказали, собираются ли возвращаться в спорт

«

"Безумно рада вернуться на лед. Честно сказать, набирать форму было тяжело. Думала, что это будет намного легче, что тело будет помнить. Но было тяжело первые две-три недели, сейчас уже более-менее я в форме, но все равно есть свои нюансы. Дочка еще совсем маленькая, на лед ее еще не беру", - сказала Тарасова журналистам, отрицательно ответив на вопрос о возможном возвращении в соревновательный спорт.