Рейтинг@Mail.ru
Тарасова и Морозов рассказали, собираются ли возвращаться в спорт - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:57 12.12.2025 (обновлено: 23:35 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/figuristy-2061771840.html
Тарасова и Морозов рассказали, собираются ли возвращаться в спорт
Тарасова и Морозов рассказали, собираются ли возвращаться в спорт - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Тарасова и Морозов рассказали, собираются ли возвращаться в спорт
Серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года в парном катании российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили журналистам, что не думают о... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T22:57:00+03:00
2025-12-12T23:35:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгения тарасова (фигурное катание)
владимир морозов (фигурное катание)
фёдор климов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829536363_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_7c6f13ea7a426caff487f8848d624bef.jpg
/20251212/valieva-2061769662.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829536363_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_dfc8e25fc19212024793c5e2b301574a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгения тарасова (фигурное катание), владимир морозов (фигурное катание), фёдор климов
Фигурное катание, Спорт, Евгения Тарасова (фигурное катание), Владимир Морозов (фигурное катание), Фёдор Климов
Тарасова и Морозов рассказали, собираются ли возвращаться в спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов заявили, что не думают о возвращении в спорт

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЕвгения Тарасова и Владимир Морозов
Евгения Тарасова и Владимир Морозов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года в парном катании российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили журналистам, что не думают о возвращении в спорт.
Тарасова, супруга олимпийского чемпиона 2014 года в командном турнире фигуристов Федора Климова, в октябре нынешнего года родила дочь. В пятницу фигуристка впервые вышла на лед после рождения ребенка. Она выступила шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", где сыграла роль Мари.
«
"Безумно рада вернуться на лед. Честно сказать, набирать форму было тяжело. Думала, что это будет намного легче, что тело будет помнить. Но было тяжело первые две-три недели, сейчас уже более-менее я в форме, но все равно есть свои нюансы. Дочка еще совсем маленькая, на лед ее еще не беру", - сказала Тарасова журналистам, отрицательно ответив на вопрос о возможном возвращении в соревновательный спорт.
Ранее серебряная медалистка Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, родившая в августе сына, рассказала в Telegram-канале, что планирует восстановить элементы ультра-си. "Мы в спорте с Женей прокатались 12 лет, у нас карьера по протяжению несколько длиннее (чем у Трусовой) получилась. Поэтому мы точно не думаем о возвращении в спорт", - заявил Морозов.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Чернышев: Валиева набирает форму семимильными шагами
Вчера, 22:16
 
Фигурное катаниеСпортЕвгения Тарасова (фигурное катание)Владимир Морозов (фигурное катание)Фёдор Климов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала