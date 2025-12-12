Рейтинг@Mail.ru
ЕС намерен затянуть украинский конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2025
07:03 12.12.2025
ЕС намерен затянуть украинский конфликт, считает эксперт
ЕС намерен затянуть украинский конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2025
ЕС намерен затянуть украинский конфликт, считает эксперт
План Европейского союза, представляемый как инициатива по урегулированию конфликта на Украине, в действительности будет направлен на затягивание ситуации и... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине
ЕС намерен затянуть украинский конфликт, считает эксперт

Аналитик Онур: ЕС намерен затянуть украинский конфликт и дальше давить на РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 12 дек - РИА Новости. План Европейского союза, представляемый как инициатива по урегулированию конфликта на Украине, в действительности будет направлен на затягивание ситуации и сохранение экономического давления на Россию, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический аналитик Мехмет Акиф Онур.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев и Брюссель обсуждают собственный вариант плана урегулирования, который впоследствии намерены представить Соединённым Штатам.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ЕК и Украина хотят немедленно начать переговоры о членстве страны в ЕС
Вчера, 18:36
"Европейский проект, не признавая официально утрату территорий, фактически предполагает фиксацию текущего положения дел. Подобный подход дает ЕС возможность выиграть время и продолжить линию экономического давления на Москву", - сказал собеседник агентства.
Комментируя инициативу президент США Дональда Трампа, эксперт указал, что ее структура и формулировки свидетельствуют о стремлении завершить конфликт в формате сделки, которую сам Трамп описывает как "крупную сделку с активами".
По словам Онура, такой подход, согласно замыслу разработчиков, должен обеспечить Вашингтону политические дивиденды и финансовые выгоды.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Честной игры не ждите". ЕС принял решение по Украине
Вчера, 08:00
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Евродепутат назвал причину слабой позиции ЕС в переговорах по Украине
Вчера, 05:42
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
