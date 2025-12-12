ЕС намерен затянуть украинский конфликт, считает эксперт

АНКАРА, 12 дек - РИА Новости. План Европейского союза, представляемый как инициатива по урегулированию конфликта на Украине, в действительности будет направлен на затягивание ситуации и сохранение экономического давления на Россию, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический аналитик Мехмет Акиф Онур.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев и Брюссель обсуждают собственный вариант плана урегулирования, который впоследствии намерены представить Соединённым Штатам.
"Европейский проект, не признавая официально утрату территорий, фактически предполагает фиксацию текущего положения дел. Подобный подход дает ЕС возможность выиграть время и продолжить линию экономического давления на Москву", - сказал собеседник агентства.
Комментируя инициативу президент США Дональда Трампа, эксперт указал, что ее структура и формулировки свидетельствуют о стремлении завершить конфликт в формате сделки, которую сам Трамп описывает как "крупную сделку с активами".
По словам Онура, такой подход, согласно замыслу разработчиков, должен обеспечить Вашингтону политические дивиденды и финансовые выгоды.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.