Для любопытных: новогодние представления в Москве на темы науки и космоса

Новогодние елки, где детей ждут межгалактические приключения и научные открытия, не только развлекают юных зрителей, но и позволяют открыть им для себя что-то новое. Рассказываем о наиболее интересных новогодних шоу на темы науки и космоса.

"Киноелка" на Мосфильме

© Фото предоставлено организаторами "Киноелки на Мосфилье" Киноелка на Мосфильме © Фото предоставлено организаторами "Киноелки на Мосфилье" Киноелка на Мосфильме

Поход над эту "Киноелку" стал уже любимой многими традицией. В знаменитых павильонах легендарной студии разворачивается новогодний праздник. В этом году представления будут проходить с 20 декабря и до окончания новогодних каникул, они приурочены к 130-летию кинематографа.

В основе сюжета шоу "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе" – межгалактическое приключение помощников Деда Мороза, которым подвластны любые испытания. Снеговики и их верные друзья отправятся за звездой с небес, исполняющей все детские желания на Земле. В новогоднем представлении примут участие актер Станислав Дужников и ведущий Дмитрий Хрусталев – они появятся в сказочных кинообразах на больших светодиодных экранах.

"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе" — это яркий мюзикл для всей семьи с необычными декорациями, оркестровой музыкой, красочными костюмами и новейшими спецэффектами. Перед началом и после представления дети и их родители смогут посетить рождественскую кинодеревню. Это пространство с мастер-классами, выставкой реквизита и костюмов из отечественных кинофильмов, почтой̆ Деда Мороза, игровой зоной.

Новый год через 100 лет

© Фото предоставлено проектом WOW! HOW? Научная елка Wow How © Фото предоставлено проектом WOW! HOW? Научная елка Wow How

Известный детский проект WOW! HOW?, который создает научно-развлекательные шоу, показывает новую программу "Новый год 100 лет вперед". Это сразу два представления на площадках в центре Москвы. C 18 по 28 декабря – в Театральном центре на Плющихе, а с 30 декабря по 8 января – во Дворце Пионеров.

Авторы вместе с детьми попробуют заглянуть в будущее и предсказать, каким станет любимый всеми праздник через столетие и сможет ли Дед Мороз выдержать конкуренцию со всезнающими суперкомпьютерами.

Специально для шоу разработан реквизит и демонстрационное научное оборудование. Во время представления на сцене будут проведены 35 опытов. Они приоткроют для гостей мир химии, физики, биологии, математики, компьютерных и других наук. Перед зрителями предстанут аниматронные роботы, беспилотные летательные аппараты, огромная елка из десятка катушек "Теслы", ПВХ-орган, гигантские колбы с химическими реакциями. Специальные пушки будут запускать двухметровые дымные кольца, а шарометы "стрелять" сотнями шариков в минуту и выпускать шестиметровые столбы пара. В представлении задействовано более 200 единиц аудио-, видео- и светового оборудования. А интерактивные декорации созданы с применением технологий искусственного интеллекта.

Перед началом представления в специальных интерактивных зонах зрители смогут провести опыты собственноручно, а также сделать новогодние подарки для близких и сфотографироваться на память с использованием AR-технологий.

Праздник будущего и путешествие в прошлое

© Фото предоставлено Театром Будущего Лилии Тим Представление "Тайна Лунозавра" © Фото предоставлено Театром Будущего Лилии Тим Представление "Тайна Лунозавра"

Свой Театр Будущего режиссер Лилия Тим создала для будущих поколений. Проект она разрабатывала с психологом, учитывая особенности современных детей. Он уверена: сегодняшние дети легко адаптируются в быстро меняющемся мире. Поэтому ее шоу насыщены, очень красочны, в них используются красивые костюмы и декорации, динамические спецэффекты, лазеры, проекции в воздухе, фейерверки из блесток и многое другое. Постановки основаны на взаимодействии с публикой и предназначены для просмотра всей семьей.

В новогодние праздники Театр Будущего покажет сразу несколько постановок. Шоу "Тайна зеркальных иллюзий" – это настоящее фэнтези, в котором участвуют профессиональные иллюзионисты. Действие разворачивается в таинственном зазеркалье, вместе с артистами детям предстоит развеять колдовские чары Мистификатора. Шоу "Слеза Дракона" погружает детей в сказочный заколдованный мир, где таинственный бал-маскарад обернется захватывающим поединком между злом и добром. Финалом станет шахматная партия, которая определит судьбу героев.

Во время представления "Новый год Будущего" дети отправятся в космическое путешествие, во время которого они познакомятся с жителями других планет. В этом спектакле используется сцена с мультимедийным экраном 360 градусов, которая позволит полностью погрузится в космическое путешествие. И, наконец, "Новый год Юрского периода" – это настоящее экспедиция в прошлое. В шоу-спектакле созданы красочные миры, навеянные фильмами "Аватар" или анимационным "Ледниковым периодом".

Для тех, кто любит танцевать

© Фото предоставлено организаторами "#КИДСПАТИ. РОБЛОКС" Кидспати © Фото предоставлено организаторами "#КИДСПАТИ. РОБЛОКС" Кидспати

Новогодняя шоу-дискотека "#КИДСПАТИ. РОБЛОКС" пройдет 4 января в Arbat Hall. Это – развлечение для подростков от семи до 14 лет. Музыку будут играть известные диджеи Москвы, а танцевальные коллективы создадут праздничное настроение. Популярная команда Forside Show проведет танцевальные батлы, которые будут сопровождаться захватывающим световым шоу. Ребята смогут поучаствовать в танцевальных и интерактивных конкурсах.

Например, в квесте "Роболокс" участники смогут решить сложные командные головоломки и загадки. Также можно будет попробовать свои силы в конкурсе "Битва Нубов". Пройти полосу препятствий, продемонстрировав свою ловкость и реакцию, можно будет в "РОБОЛОКС ОББИ". Конечно, на дискотеке будут организованы и необычные фотозоны, где можно будет сделать снимки на память. Организаторы уверяют: они будут строго следить за соблюдением всех правил поведения и норм безопасности. Кстати, для родителей, которые купят билеты на дискотеку, будет выделена отдельная зона.

Спасти Снегурочку

© Фото предоставлено организаторами "Кибер Робо Елки" Шоу "Кибер Робо Елка" © Фото предоставлено организаторами "Кибер Робо Елки" Шоу "Кибер Робо Елка"

Эта "Кибер Робо Елка" приедет в столицу из Санкт-Петербурга. Главные герои этого спектакля – роботы-трансформеры, ожившие любимые игрушки юных зрителей. Этих огромных роботов оживляют артисты петербургских театров. А свой голос им "подарил" художественный руководитель проекта, известный оперный певец и солист Михайловского театра Юрий Мончак. Шоу будет идти в столице с 13 декабря по 8 января.

В этой истории зрителям предстоит помочь Деду Морозу спасти Снегурочку из лап злодея. Костюмы всех героев шоу – это сложные трансформеры. Авторы используют профессиональный звук, дымовые и лазерные эффекты, акробатические номера. В спектакле в воздухе парит волшебный кристалл, Дед Мороз ездит на гиророликах, а Снегурочка стреляет из дымовой пушки. Атмосфера на представлениях "Кибер Робо Елки" царит веселая: зрители могут вставать со своих мест, а детей во время спектакля приглашают на сцену поучаствовать в представлении. Как и полагается на любой елке, дети получают новогодние подарки.

Шоу каскадеров

© Фото предоставлено организаторами елки "Тайна планеты роботов" Шоу "Тайна планеты роботов" © Фото предоставлено организаторами елки "Тайна планеты роботов" Шоу "Тайна планеты роботов"

Новогодняя елка "Тайна планеты роботов" создана профессиональными каскадерами. Представление будет проходить на улице, так что стоит это учитывать, собираясь на мероприятие. Это шоу можно будет увидеть 20 и 21, 27 и 28 декабря, а также с 3 по 6 января.

Дети отправятся в путешествие на воображаемом космическом корабле, который сядет на поверхность неизведанной планеты, превращенную в конвейер роботов. Они уже вырвались из-под опеки искусственного интеллекта, так что детям предстоит защитить Землю от нашествия роботов и избавить вселенную от угрозы. Зрителей ждут также интерактивные конкурсы, различные катания и мотоаттракционы.

Наука в театре всей семьей

© Фото предоставлено организаторами шоу "Ученая семейка" Шоу "Ученая семейка" © Фото предоставлено организаторами шоу "Ученая семейка" Шоу "Ученая семейка"

В этом году познавательная елка на Арбате представит зрителям новую историю. Шоу "Ученая семейка и Новый год!" пройдет в пятый раз и посвящено Арктике. Спектакль можно будет посмотреть с 13 по 31 декабря и начиная со 2 января в Центральном доме актера.