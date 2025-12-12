https://ria.ru/20251212/domodedovo-2061608498.html
Домодедово работает штатно после снятия ограничений
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после отмены ограничений, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:05:00+03:00
2025-12-12T11:05:00+03:00
2025-12-12T11:08:00+03:00
домодедово (аэропорт)
общество
Домодедово работает штатно после снятия ограничений на прием и выпуск самолетов