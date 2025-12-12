Рейтинг@Mail.ru
Домодедово работает штатно после снятия ограничений - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 12.12.2025 (обновлено: 11:08 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/domodedovo-2061608498.html
Домодедово работает штатно после снятия ограничений
Домодедово работает штатно после снятия ограничений - РИА Новости, 12.12.2025
Домодедово работает штатно после снятия ограничений
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после отмены ограничений, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:05:00+03:00
2025-12-12T11:08:00+03:00
домодедово (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702742_0:145:3073:1874_1920x0_80_0_0_4947e4ba15c9d7720ef4d0ce754a3659.jpg
https://ria.ru/20251212/raspisanie-2061585869.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702742_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_7de5973dd08dbaefac72559245ffa9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), общество
Домодедово (аэропорт), Общество
Домодедово работает штатно после снятия ограничений

Домодедово работает штатно после снятия ограничений на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после отмены ограничений, сообщили в воздушной гавани.
"Аэропорт работает штатно", - говорится в сообщении.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Внуково предупредил пассажиров о вынужденных корректировках расписания
Вчера, 09:54
 
Домодедово (аэропорт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала