11:41 12.12.2025
В Госдуме раскритиковали задержание Бутягина в Польше
В Госдуме раскритиковали задержание Бутягина в Польше
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал враждебной выходкой задержание в Польше... РИА Новости, 12.12.2025
В Госдуме раскритиковали задержание Бутягина в Польше

Депутат Шеремет назвал задержание Бутягина в Польше враждебной выходкой

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал враждебной выходкой задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина за проведение археологических раскопок в Крым.
Ранее сообщалось о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до 10 лет лишения свободы.
"Задержание Бутягина – очередная враждебная выходка и провокация польских властей в отношении российских граждан. Они продолжают вести недружественную политику, противозаконно задерживая российского ученого за то, что он проводил исторические раскопки на территории собственной страны", - сказал Шеремет.
По его словам, задержанием Бутягина польские власти подрывают основы восхваляемых ими демократических ценностей, действуя в ущерб собственному народу.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше
11 декабря, 14:08
 
Республика КрымУкраинаПольшаАлександр БутягинМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
