В Госдуме раскритиковали задержание Бутягина в Польше

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал враждебной выходкой задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина за проведение археологических раскопок в Крым.