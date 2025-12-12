В Госдуме раскритиковали задержание Бутягина в Польше

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал враждебной выходкой задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина за проведение археологических раскопок в Крым.
Ранее сообщалось о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до 10 лет лишения свободы.
"Задержание Бутягина – очередная враждебная выходка и провокация польских властей в отношении российских граждан. Они продолжают вести недружественную политику, противозаконно задерживая российского ученого за то, что он проводил исторические раскопки на территории собственной страны", - сказал Шеремет.
По его словам, задержанием Бутягина польские власти подрывают основы восхваляемых ими демократических ценностей, действуя в ущерб собственному народу.
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше
11 декабря, 14:08