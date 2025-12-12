Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Боливии попросила предварительное заключение для Арсе
03:51 12.12.2025
Прокуратура Боливии попросила предварительное заключение для Арсе
Прокуратура Боливии попросила предварительное заключение для Арсе
Генпрокуратура Боливии просит предварительного заключения на три месяца для экс-президента Луиса Арсе по делу о коррупции, сообщила газета El Deber. РИА Новости, 12.12.2025
Прокуратура Боливии попросила предварительное заключение для Арсе

Прокуратура Боливии попросила предварительное заключение на три месяца для Арсе

Луис Альберто Арсе Катакора
Луис Альберто Арсе Катакора. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Боливии просит предварительного заключения на три месяца для экс-президента Луиса Арсе по делу о коррупции, сообщила газета El Deber.
"Генпрокуратура запросила в четверг, чтобы экс-президент Луис Арсе был отправлен на три месяца в тюрьму", - отмечает СМИ.
По мнению ведомства, существует риск побега бывшего главы государства.
Арсе был арестован 10 декабря в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения. Будучи министром экономики (с 2006 по 2017 год), он якобы санкционировал государственные выплаты на частные счета.
