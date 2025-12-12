https://ria.ru/20251212/boliviya-2061556642.html
Прокуратура Боливии попросила предварительное заключение для Арсе
Прокуратура Боливии попросила предварительное заключение для Арсе
Генпрокуратура Боливии просит предварительного заключения на три месяца для экс-президента Луиса Арсе по делу о коррупции, сообщила газета El Deber. РИА Новости, 12.12.2025
боливия
Прокуратура Боливии попросила предварительное заключение на три месяца для Арсе