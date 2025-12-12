Рейтинг@Mail.ru
Итальянский биатлонист стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
14:55 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/biatlon-2061667842.html
Итальянский биатлонист стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира
Итальянский биатлонист стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Итальянский биатлонист стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира
Итальянец Томмазо Джакомель стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T14:55:00+03:00
2025-12-12T14:55:00+03:00
биатлон
спорт
филипп хорн
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
спортивный арбитражный суд (cas)
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907109149_0:141:3077:1872_1920x0_80_0_0_b3c16b9439dc5277b8a6e44f6f11aad9.jpg
/20251212/samuelsson-2061571416.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907109149_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_366f353fa5ffc20a91a8dd41a5d41394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, филипп хорн, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), спортивный арбитражный суд (cas), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Филипп Хорн, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Спортивный арбитражный суд (CAS), Кубок мира по биатлону
Итальянский биатлонист стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира

Итальянский биатлонист Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБиатлонист
Биатлонист - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Биатлонист. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Итальянец Томмазо Джакомель стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Спортсмен преодолел 10 км за 23 минуты 4,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял француз Эрик Перро (отставание - 4,0 секунды; 0 промахов), третье - немец Филипп Хорн (+6,0; 0). Впервые с января в личной мужской гонке Кубка мира в первой тройке не оказалось норвежцев.
Позднее в пятницу пройдет спринтерская гонка на дистанции 7,5 км у женщин. Этап завершится 14 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.
Биатлон. II этап Кубка мира. Тренировки - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Олимпийский чемпион из Швеции заявил, что россиян в биатлоне быть не должно
Вчера, 08:14
 
БиатлонСпортФилипп ХорнМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Спортивный арбитражный суд (CAS)Кубок мира по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала