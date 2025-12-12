Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК ставит крест на ЕС, изымая российские активы, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2025
17:11 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/aktivy-2061715334.html
Глава ЕК ставит крест на ЕС, изымая российские активы, считает эксперт
Глава ЕК ставит крест на ЕС, изымая российские активы, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2025
Глава ЕК ставит крест на ЕС, изымая российские активы, считает эксперт
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ставит крест на Евросоюзе, пытаясь изъять российские активы, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:11:00+03:00
2025-12-12T17:11:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
ким дотком (шмитц)
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
россия
украина
москва
Глава ЕК ставит крест на ЕС, изымая российские активы, считает эксперт

Дотком: фон дер Ляйен ставит крест на ЕС, пытаясь изъять российские активы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ставит крест на Евросоюзе, пытаясь изъять российские активы, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"Крадя российские активы, Урсула ставит крест на ЕС. Чего это стоит, если "порядок, основанный на правилах", является беззаконием? Инвесторы и деньги уходят. Лучшей поддержки для БРИКС не найти", - написал Дотком в соцсети Х.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Придется использовать": в Бельгии резко высказались об активах России
Вчера, 00:48
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Эксперт оценил ответ России на возможную кражу ее активов в ЕС
Вчера, 08:10
 
