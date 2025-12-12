ЦБ опубликовал заявление в ответ на планы ЕК по использованию его активов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Банк России опубликовал заявление в ответ на планы Еврокомиссии по использованию его активов.
"Предусмотренные указанным документом механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России, а также любые иные формы несогласованного использования активов Банка России, являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов", — сообщил ЦБ.
Регулятор добавил, что оставляет за собой право задействовать все доступные правовые и иные механизмы защиты своих интересов.
Среди них он назвал обращение во все компетентные органы, будь то национальные и международные суды, различные организации или другие инстанции.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.