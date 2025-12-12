https://ria.ru/20251212/aktivisty-2061736644.html
Активисты Greenpeace* разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже
Активисты Greenpeace* разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже - РИА Новости, 12.12.2025
Активисты Greenpeace* разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже
Активисты Greenpeace* разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже, протестуя против недостаточных результатов Парижского соглашения по климату, говорится в РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:32:00+03:00
2025-12-12T18:32:00+03:00
2025-12-12T18:32:00+03:00
в мире
россия
париж
greenpeace
facebook
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152057/81/1520578141_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_958bc6867cbbbd0ff0f6aa91bd9afc5f.jpg
https://ria.ru/20250604/makron-2020835091.html
россия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152057/81/1520578141_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_3b5ad9f42047e3c06cbbd5356f2027cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, париж, greenpeace, facebook, оон
В мире, Россия, Париж, Greenpeace, Facebook, ООН
Активисты Greenpeace* разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже
Активисты Greenpeace залили краской дорогу вокруг Триумфальной арки в Париже
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Активисты Greenpeace* разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже, протестуя против недостаточных результатов Парижского соглашения по климату, говорится в заявлении организации в пятницу.
"Площадь Звезды в Париже
была перекрашена… Спустя 10 лет с подписания Парижского соглашения (по климату – ред.) пришло время прислушаться к другим голосам, отличным от тех, которые руководствуются погоней за прибылью в ущерб общим интересам", - говорится в заявлении Greenpeace*
в социальной сети Facebook
**.
На фото, опубликованных организацией, видно, что дорога вокруг Триумфальной арки залита оранжевой краской.
Парижское соглашение по климату, выработанное в 2015 году в рамках Рамочной конвенции ООН
об изменении климата, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. В настоящее время участниками данного международного договора являются 198 стран, включая Россию
. В рамках соглашения страны должны разработать определяемый на национальном уровне вклад - национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата.
* Организация, признанная в России нежелательной
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.