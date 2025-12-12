Рейтинг@Mail.ru
18:32 12.12.2025
Активисты Greenpeace* разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже
Активисты Greenpeace* разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже, протестуя против недостаточных результатов Парижского соглашения по климату, говорится в РИА Новости, 12.12.2025
в мире, россия, париж, greenpeace, facebook, оон
В мире, Россия, Париж, Greenpeace, Facebook, ООН
Активисты Greenpeace* разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже

Активисты Greenpeace залили краской дорогу вокруг Триумфальной арки в Париже

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкНочной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Активисты Greenpeace* разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже, протестуя против недостаточных результатов Парижского соглашения по климату, говорится в заявлении организации в пятницу.
"Площадь Звезды в Париже была перекрашена… Спустя 10 лет с подписания Парижского соглашения (по климату – ред.) пришло время прислушаться к другим голосам, отличным от тех, которые руководствуются погоней за прибылью в ущерб общим интересам", - говорится в заявлении Greenpeace* в социальной сети Facebook**.
На фото, опубликованных организацией, видно, что дорога вокруг Триумфальной арки залита оранжевой краской.
Парижское соглашение по климату, выработанное в 2015 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. В настоящее время участниками данного международного договора являются 198 стран, включая Россию. В рамках соглашения страны должны разработать определяемый на национальном уровне вклад - национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата.
* Организация, признанная в России нежелательной
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона украли из музея восковых фигур Гревен в Париже - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Скульптуру Макрона, украденную активистами Greenpeace*, вернули в музей
4 июня, 12:32
 
