В Шереметьево сняли ограничения
В Шереметьево сняли ограничения
Временные ограничения в периметре воздушного пространства "Шереметьево" сняты, московский аэропорт продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний, РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево сняли введенные ограничения