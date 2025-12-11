Жительницу Калужской области осудили за убийство пятимесячного сына

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии жительницу Калужской области, которая во время ссоры с сожителем бросила своего пятимесячного сына об шкаф и на пол, отчего ребенок скончался, сообщила прокуратура региона.

"В суде установлено, что женщина в апреле 2025 года, находясь в частном доме, расположенном в Малоярославце, в ходе ссоры с сожителем, испытывая личную неприязнь к своему 5-месячному сыну, спящему на диване, схватила его и кинула об шкаф, а затем бросила на пол. От полученных многочисленных повреждений в области головы мальчик скончался через несколько дней в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.