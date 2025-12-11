Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Калужской области осудили за убийство пятимесячного сына - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/zhitelnitsa-2061519266.html
Жительницу Калужской области осудили за убийство пятимесячного сына
Жительницу Калужской области осудили за убийство пятимесячного сына - РИА Новости, 11.12.2025
Жительницу Калужской области осудили за убийство пятимесячного сына
Суд приговорил к 15 годам колонии жительницу Калужской области, которая во время ссоры с сожителем бросила своего пятимесячного сына об шкаф и на пол, отчего... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:25:00+03:00
2025-12-11T20:25:00+03:00
происшествия
малоярославец
калужская область
россия
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20250305/ubiystvo-2003115074.html
малоярославец
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, малоярославец, калужская область, россия, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Малоярославец, Калужская область, Россия, Крушение вертолета в Дагестане
Жительницу Калужской области осудили за убийство пятимесячного сына

Убившую пятимесячного сына во время ссоры с сожителем женщину осудили на 15 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии жительницу Калужской области, которая во время ссоры с сожителем бросила своего пятимесячного сына об шкаф и на пол, отчего ребенок скончался, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в городе Малоярославец.
"В суде установлено, что женщина в апреле 2025 года, находясь в частном доме, расположенном в Малоярославце, в ходе ссоры с сожителем, испытывая личную неприязнь к своему 5-месячному сыну, спящему на диване, схватила его и кинула об шкаф, а затем бросила на пол. От полученных многочисленных повреждений в области головы мальчик скончался через несколько дней в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Суд признал женщину виновной по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"Суд… учел признание подсудимой вины, вызов ею скорой помощи сыну сразу после нанесения ему телесных повреждений и назначил виновной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Жительница Красноярского края получила 22 года колонии за убийство дочери
5 марта, 07:49
 
ПроисшествияМалоярославецКалужская областьРоссияКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала