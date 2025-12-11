https://ria.ru/20251211/zhitelnitsa-2061519266.html
Жительницу Калужской области осудили за убийство пятимесячного сына
Жительницу Калужской области осудили за убийство пятимесячного сына
Жительницу Калужской области осудили за убийство пятимесячного сына
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии жительницу Калужской области, которая во время ссоры с сожителем бросила своего пятимесячного сына об шкаф и на пол, отчего ребенок скончался, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в городе Малоярославец
.
"В суде установлено, что женщина в апреле 2025 года, находясь в частном доме, расположенном в Малоярославце, в ходе ссоры с сожителем, испытывая личную неприязнь к своему 5-месячному сыну, спящему на диване, схватила его и кинула об шкаф, а затем бросила на пол. От полученных многочисленных повреждений в области головы мальчик скончался через несколько дней в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Суд признал женщину виновной по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство малолетнего).
"Суд… учел признание подсудимой вины, вызов ею скорой помощи сыну сразу после нанесения ему телесных повреждений и назначил виновной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.