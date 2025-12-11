В США потребовали жестких мер против Зеленского после слов Трампа

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в соцсети X призвал Вашингтон заставить Владимира Зеленского завершить украинский конфликт и организовать выборы.
«
"Зеленский полностью коррумпирован, США должны заставить его прекратить боевые действия и устроить президентские выборы на Украине", — потребовал он.
Во вторник Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После этого Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от Штатов и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.