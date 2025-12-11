Рейтинг@Mail.ru
В США потребовали жестких мер против Зеленского после слов Трампа
09:57 11.12.2025
В США потребовали жестких мер против Зеленского после слов Трампа
В США потребовали жестких мер против Зеленского после слов Трампа

Кортес: США должны заставить Зеленского закончить конфликт и провести выборы

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в соцсети X призвал Вашингтон заставить Владимира Зеленского завершить украинский конфликт и организовать выборы.
"Зеленский полностью коррумпирован, США должны заставить его прекратить боевые действия и устроить президентские выборы на Украине", — потребовал он.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 08:56
Во вторник Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После этого Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от Штатов и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
В Кремле в ответ на это заявили, что Москва работает над миром, а не перемирием на Украине.
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29
Вчера, 02:05
 
