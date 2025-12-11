Закуски на Новый год 2026: лучшие рецепты для года Красной Огненной Лошади

МОСКВА — РИА Новости. Новый год — один из самых теплых и долгожданных праздников, к которому готовятся заблаговременно. Что поставить на новогодний стол-2026: рецепты простых и вкусных закусок с фото, как приготовить необычные холодные и горячие блюда в год Красной Огненной Лошади, какие бюджетные и изысканные варианты будут в тренде, как правильно организовать меню и соблюсти баланс, — в материале РИА Новости.

Закуски на Новый год

Традиционно россияне готовят к новогоднему столу различные салаты, соленья. Особое внимание уделяется основному блюду: чаще всего это мясо или рыба. Важное место всегда занимали закуски. В Советском Союзе отдавали предпочтение холодцу, различным бутербродам, нарезкам, домашним заготовкам.

В тренде 2026 года — отдельный фуршетный стол с оригинальными закусками на шпажках, тарталетки с морепродуктами и икрой, канапе на цельнозерновом хлебе, рулеты из ветчины, бекона или лаваша с интересными начинками. Популярными остаются классические горячие варианты — жульен в кокотницах и фаршированные шампиньоны. Среди холодных закусок лидируют фаршированные яйца с лососем, сырные шарики в виде снеговиков и елочек, бюджетные, но забавные "пингвины" из маслин.

Следующий год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. Планируя меню, не забудьте поставить на стол закуски из овощей, фруктов и блюда с насыщенным вкусом, которые наполнят энергией и теплом. Активно используйте зелень для украшения блюд, выложите закуски в форме подковы на счастье.

рыбу, икру, красные морепродукты (креветки, крабы);

свинину, телятину;

курицу и другую птицу.

Чтобы Новый год 2026 был удачным, астрологи советуют отказаться от конины, слишком острых и жирных закусок. Также символ будущего года любит свободу, энергию и натуральность, поэтому закуски должны быть яркими, свежими и приготовленными с душой.

Популярные рецепты закусок

Мы собрали самые популярные рецепты закусок к новогоднему столу-2026.

Фаршированные яйца с лососем

Ингредиенты

Яйцо куриное - 6 шт.

Сырок плавленый - 150 г

Майонез - 45 мл

Лосось (слабосоленый) - 150 г

Каперсы - 12 шт.

Приготовление

Яйца сварить вкрутую (10 минут после закипания воды), остудить, очистить, разрезать вдоль, вынут желток. К желткам добавить плавленый сыр, малосольный лосось, нарезанный кубиками, майонез. Измельчить блендером до однородной массы. Наполнить половинки белков получившейся массой, украсить каперсами или маслинами.

© iStock.com / Petroos Фаршированные яйца с лососем © iStock.com / Petroos Фаршированные яйца с лососем. Архивное фото

Тарталетки с красной икрой

Яркие тарталетки с красной икрой, сливочным сыром и зеленью - отличное украшение любого праздничного стола.

Ингредиенты

Тарталетки - 10 шт.

Сыр сливочный - 150 г

Икра красная - 120 г

Яйца отварные - 4 шт.

Чеснок (зубчик) - 1 шт.

Маслины без косточек - 10 шт.

Майонез - по вкусу

Приготовление

Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить, натереть на крупной терке. Чеснок очистить, раздавить в чесночнице, сыр натереть на средней терке. Маслины нарезать колечками. Яйца, сыр, чеснок и майонез хорошо перемешать. Наполнить смесью тарталетки, сверху украсить красной икрой и маслинами.

© iStock.com / Ekaterina Volkova Тарталетки с красной икрой © iStock.com / Ekaterina Volkova Тарталетки с красной икрой. Архивное фото

Шарики с печенью трески

Ингредиенты

Печень трески консервированная, банка - 1 шт.

Картофель (сваренный в мундире) - 2 шт.

Сыр твердый - 50 г

Лук репчатый - 3 шт.

Яйца - 2 шт.

Зелень петрушки, пучок - 1 шт.

Соевый соус - 30 мл

Кунжут - по вкусу

Приготовление

Картофель очистить, натереть на крупной терке, яйца сварить вкрутую, очистить, натереть на мелкой терке, лук и зелень мелко порубить, сыр натереть на мелкой терке. Все смешать, добавить соевый соус, сформировать небольшие шарики. Кунжут слегка обжарить на сковороде без добавления масла. Обвалять шарики в кунжуте и подавать к столу.

Рулет из лаваша с копченой курицей и помидорами

Делать рулетики из лаваша можно с любой начинкой: с сыром, грибами, курицей, картошкой, семгой и многим другим.

Ингредиенты

Помидоры - 3 шт.

Копченая курица - 350 г

Зеленый лук - 2 шт.

Петрушка - по вкусу

Лаваш армянский 1 шт.

Плавленый сыр - 250 г

Приготовление

Помидоры мелко нарезать кубиками, курицу - ломтиками. Зеленый лук, петрушку порубить. Расстелить лаваш, смазать плавленым сыром, выложить курицу, помидоры, посыпать зеленью. Скрутить в плотный рулет и убрать в холодильник на час.

© Getty Images / Nikolay_Donetsk Рулет из лаваша с копченой курицей и помидорами © Getty Images / Nikolay_Donetsk Рулет из лаваша с копченой курицей и помидорами

Рулетики из ветчины с сыром и чесноком

Классическая закуска, которая часто присутствует на праздничном столе.

Ингредиенты

Сыр - 120 г

Ветчина (ломтиками) - 8 шт.

Чеснок (зубчик) - 2 шт.

Майонез - 30 мл

Лук зеленый (пучок) - 1 шт.

Приготовление

Сыр натереть на средней терке, добавить измельченный чеснок, майонез, перемешать. Выложить начинку на ломтики ветчины, скрутить, положить на блюдо, украсить мелко нарезанным зеленым луком.

© Getty Images / Thomas Barwick Рулетики из ветчины с сыром и чесноком © Getty Images / Thomas Barwick Рулетики из ветчины с сыром и чесноком

Рулетики с беконом и ананасом

Сочная и необычная закуска - кусочки консервированного ананаса, завернутые в обжаренный бекон.

Ингредиенты

Ананас - 200 г

Бекон копченый - 120 г

Приготовление

Завернуть кубики ананаса в бекон, зафиксировать деревянной шпажкой. Обжарить на сковороде до зарумянивания бекона, выложить на блюдо, украсить листьями салата.

© iStock.com / zmurciuk_k Запеченные рулетики с беконом и ананасом © iStock.com / zmurciuk_k Запеченные рулетики с беконом и ананасом. Архивное фото

Фаршированные шампиньоны с курицей и сыром

Ингредиенты

Шампиньоны - 360 г

Куриное филе - 150 г

Лук репчатый - 30 г

Сыр твердый - 50 г

Укроп - 5 г

Чеснок (зубчик) - 1 шт.

Масло подсолнечное - 40 мл

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

Шампиньоны нужно выбирать крупные и упругие. Отделить ножки от шляпок, аккуратно снять кожицу. Извлечь немного мякоти из шляпок, чтобы получилось углубление, грибную мякоть и куриное филе мелко нарезать. Лук мелко нашинковать, морковь натереть на мелкой терке. Обжарить курицу, лук, морковь на сильном огне 2-3 минуты, часто перемешивая. Добавить измельченные грибы, жарить еще 3 минуты. Начинку выложить в миску, перемешать с солью, черным перцем, измельченным чесноком. Шляпки грибов выложить в форму для запекания, наполнить их начинкой. Сыр натереть на мелкой терке, укроп измельчить. Выложить поверх начинки. Запекать грибы в духовке на 180 градусах 30 минут. Подавать к столу.

© iStock.com / fotokris Фаршированные шампиньоны с курицей и сыром © iStock.com / fotokris Фаршированные шампиньоны с курицей и сыром. Архивное фото

Сырные шарики "Снеговики"

Забавный снеговик из сыра не просто украшение стола, но и сытная закуска.

Ингредиенты

Плавленый сыр - 300 г

Твердый сыр - 100 г

Чеснок (зубчик) - 3 шт.

Для украшения:

Зеленый лук - по вкусу

Гвоздика - по вкусу

Черный хлеб - по вкусу

Маслины - по вкусу

Морковь - по вкусу

Приготовление

Твердый сыр мелко натереть, разделить на две части. Смешать мягкий сыр, измельченный чеснок, половину твердого сыра и убрать в холодильник на два часа. Сформировать из массы шарики для снеговика, обвалять их во второй половине натертого твердого сыра, нанизать на зубочистку по три шарика разного размера Из черного хлеба для каждого снеговика вырезать по кружочку, положить на голову. На место глаз поместить гвоздику, пуговицы нарезать из маслин, в качестве шарфика подойдет стрелка зеленого лука, нос сделать из вареной моркови.

© Getty Images / OlyaSolodenko Сырные шарики "Снеговики" © Getty Images / OlyaSolodenko Сырные шарики "Снеговики"

Сырная закуска "Елочки"

Всем известную закуску из сыра, чеснока и майонеза можно оформить в качестве елочек: просто, вкусно и празднично.

Ингредиенты

Сыр - 140 г

Чеснок (зубчик) - 2 шт.

Укроп свежий - по вкусу

Майонез легкий - 30 мл

Приготовление

Сыр натереть на мелкой терке, чеснок пропустить через пресс, соединить их, добавить майонез, перемешать. Сформировать из массы конусы, имитируя форму елочек. Присыпать мелко нарезанным укропом.

© iStock.com / Svetlana Ivanova Сырная закуска "Елочки" © iStock.com / Svetlana Ivanova Сырная закуска "Елочки". Архивное фото

Мешочки Деда Мороза

В этом случае главное - форма для подачи, начинка и основа могут быть совершенно разными. Например, блины.

Ингредиенты

Мука - 170 г

Рис - 70 г

Курица - 300 г

Молоко - 400 мл

Яйцо - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Репчатый лук - 1 шт.

Зеленый лук - 1 по вкусу

Зелень - по вкусу

Майонез - 30 мл

Сахар - по вкусу

Соль - по вкусу

Приготовление

Курицу и рис отварить до готовности, куриное мясо снять с костей, измельчить, смешать с рисом и остудить. Приготовить тесто для блинчиков: смешать яйца, сахар, соль, взбить. Влить в массу теплое молоко, столовую ложку растительного масла, муку, замешать тесто. Блины выпекать на разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Лук и морковь мелко нарезать, обжарить, добавить к курице и рису, заправить измельченной зеленью и майонезом. В центр каждого блинчика выложить по ложке начинки, собрать блин в мешочек и завязать пером зеленого лука.

© Getty Images / Janna Danilova Мешочки Деда Мороза закуска © Getty Images / Janna Danilova Мешочки Деда Мороза закуска

Пингвины из маслин

Милая закуска к праздничному столу в виде птичек. В качестве тела можно использовать шарики сыра Моцарелла или отварные перепелиные яйца.

Ингредиенты

Маслины без косточек - 16 шт.

Морковь - 1 шт.

Красный болгарский перец - 1 шт.

Моцарелла в шариках - 8 шт.

Творожный сыр - 10 г

Приготовление

Маслины разрезать пополам, морковь нарезать кружочками, из перца вырезать несколько небольших треугольников. Выложить кружочки моркови на тарелку, прикрепить к ним шарики сыра с помощью зубочистки, сверху наколоть целые маслины. Вставить в отверстие в маслинах треугольники моркови, а по бокам сырного шарика прикрепить половинки маслин. На голову пингвинов нанести немного творожного сыра, а на него - треугольники из болгарского перца в виде колпачков.

© iStock.com / Dina Vozdvizhenskaya Пингвины из маслин © iStock.com / Dina Vozdvizhenskaya Пингвины из маслин. Архивное фото

Сырные крекеры с начинкой

Хрустящее и ароматное печенье из сыра с начинкой.

Ингредиенты

Полутвердый сыр - 100 г

Мука - 100 г

Сливочное масло - 100 г

Сыр твердый - 100 г

Чеснок (дольки) - 3 шт.

Майонез - 50 мл

Приготовление

Сыр натереть на мелкой терке, растереть сливочное масло с мукой, соединить вместе, скатать шар и убрать в холодильник на один час. Затем раскатать тесто, вырезать печенье, выпекать в духовке на 180 градусах 15 минут. Для начинки: натереть твердый сыр на мелкой терке, измельчить чеснок в прессе, добавить к сыру, туда же - майонез. Все перемешать и выложить на каждый крекер. Украсить веточкой петрушки.

© Getty Images / Horasiu Vasilescu / 500px Сырные крекеры с начинкой © Getty Images / Horasiu Vasilescu / 500px Сырные крекеры с начинкой

Канапе с селедкой и сыром

Соленая рыбка, пикантный сыр и сочный помидор на обжаренном хлебе - прекрасная закуска к праздничному столу.

Ингредиенты

Перепелиные яйца - 12 шт.

Твёрдый сыр - 100 г

Греческий йогурт 30 мл

Соль - по вкусу

Молотый чёрный перец - по вкусу

Слабосоленая сельдь - 1 шт.

Помидоры черри - 24 шт.

Ржаной хлеб (ломтики) - 24 шт.

Приготовление

Перепелиные яйца сварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать вдоль. Сыр натереть на мелкой терке, добавить греческий йогурт, соль, перец. Очищенную сельдь нарезать ломтиками. Хлеб обжарить на сухой сковороде с двух сторон до легкой корочки. Намазать на канапе из хлеба массу из сыра, положить кусочек сельди, на него половинку яйца, помидор черри, проткнуть все шпажкой.

© iStock.com / Angelika Mostova Канапе с селедкой и сыром © iStock.com / Angelika Mostova Канапе с селедкой и сыром. Архивное фото

Канапе с прошутто, грушей и сыром с плесенью

Еще одно праздничное блюдо: груша и сыр заворачиваются в прошутто и протыкаются шпажкой.

Ингредиенты

Прошутто - 100 г

Рукола - 20 г

Груши - 1 шт.

Голубой сыр - 100 г

Бальзамический крем - по вкусу

Приготовление

Из свежих груш вынуть косточки и нарезать небольшими ломтиками. Сыр разломать на кусочки, прошутто на четыре части. Завернуть в прошутто по кусочку сыра, груши и веточку руколы, проткнуть шпажкой. На каждый рулетик нанести по капле бальзамического крема, подавать к столу.

© Getty Images / fcafotodigital Канапе с прошутто и овощами © Getty Images / fcafotodigital Канапе с прошутто и овощами. Архивное фото

Жульен классический

Эта горячая закуска готовится в специальных формочках - кокотницах. Кулинары советуют использовать сухие белые грибы, тогда вкус и аромат блюда будет на высоте.

Ингредиенты

Сухие белые грибы - 60 г

Репчатый лук - 2 шт.

Чеснок (зубчик) - 3 шт.

Сливочное масло - 20 г

Твердый сыр - 60 г

Соль - по вкусу

Молотый черный перец - по вкусу

Молотый мускатный орех - по вкусу

Для соуса:

Мука - 30 г

Сливочное масло - 30 г

Сливки жирностью 20% - 400 мл

Приготовление

Грибы сложить в кастрюлю, залить кипятком на 30 минут, потом поставить на огонь и варить 5 минут, снимая пену, откинуть на дуршлаг, промыть. Выложить на бумажное полотенце, дать просохнуть и нарезать небольшими кубиками. Отвар процедить. Для соуса: муку подсушить на горячей сковороде постоянно помешивая (2 минуты), затем добавить сливочное масло и готовить еще минуту. Нагреть сливки, не доводя до кипения, добавить в муку с маслом, тщательно перемешать и варить до загустения, постоянно помешивая. Лук и чеснок мелко порубить, поджарить до золотистого оттенка, добавить грибы, две столовых ложки грибного отвара, тушить на среднем огне 5 минут, залить соусом. Положить соль, перец, мускатный орех. Выложить массу в кокотницы, посыпать тертым сыром и поставить в нагретую до 200 градусов духовку, держать до золотистой корочки (5 минут).

© iStock.com / Galina Sandalova Жульен © iStock.com / Galina Sandalova Жульен. Архивное фото

Советы по приготовлению новогодних закусок 2026

Для компании из 10 человек оптимально приготовить 5-7 видов закусок, чтобы каждый гость нашел что-то по вкусу. Рекомендуемое идеальное соотношение:

60% холодных закусок (канапе, тарталетки, рулеты из лаваша, бутерброды);

40% горячих закусок (жульен, фаршированные шампиньоны, мини-пироги).

Обязательно учитывайте диетические предпочтения гостей. Хорошая идея - включить в меню хотя бы одну вегетарианскую закуску и один вариант с морепродуктами. Символ 2026 года оценит обилие свежей зелени и овощей на праздничном столе.

Чтобы 31 декабря не провести на кухне, распределите приготовление блюд на несколько дней.

График приготовления

Когда Что готовить Примеры За 2 дня Заготовки, которые хорошо хранятся: из мяса, сыра Сырные шарики "Снеговики", маринованные овощи, основа для паштетов, холодец, заливное, террины, слабосоленая рыба За 1 день Закуски, требующие охлаждения, заготовки для канапе (нарезки хлеба, обжарка) Рулеты из лаваша с начинкой, сырная закуска "Елочки", профитроли, тарталетки из слоеного теста (заготовка) Утром 31 декабря Свежие холодные закуски Фаршированные яйца с лососем, тарталетки с начинкой, канапе с селедкой За 2 часа до прихода гостей Горячие закуски Жульен классический, фаршированные шампиньоны, сырные крекеры, горячие бутерброды, подготовка канапе Перед подачей Финальное оформление Начинка профитролей, украшение зеленью, икрой, нарезка из овощей (моркови, помидор, огурцов), нарезка фруктов (яблоки, бананы, апельсины и пр.)

© iStock.com / Studio4 Семья за новогодним столом © iStock.com / Studio4 Семья за новогодним столом. Архивное фото

Для экономии времени:

Используйте готовые тарталетки - они всегда получаются хрустящими и ровными. Берите готовое слоеное тесто - самостоятельный замес потребует много времени. Овощные нарезки подготовьте заранее и храните в контейнерах с влажным полотенцем. Перед подачей выложите их на блюде в форме новогоднего венка, Цельнозерновой хлеб для бутербродов можно нарезать и подсушить в духовке накануне.

Чтобы сохранить свежесть зелени, поставьте ее в воду. Также заранее подготовьте массу для сырных шариков - в холодном состоянии они будут лучше формироваться. Бутерброды и канапе на шпажках собирайте максимум за 2 часа до застолья, чтобы не размок хлеб и не заветрились продукты.

Температура и время подачи закусок критически важны для вкуса:

Горячие закуски подавайте сразу после приготовления. Для сохранения температуры используйте толстостенную посуду или керамические кокотницы. Холодные закуски ставьте на стол за 30 минут до прихода гостей сразу из холодильника. Обновляйте блюда на столе по мере опустошения, не выставляйте все сразу.