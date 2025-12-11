Закуски на Новый год 2026: лучшие рецепты для года Красной Огненной Лошади

Закуски на Новый год
- рыбу, икру, красные морепродукты (креветки, крабы);
- свинину, телятину;
- курицу и другую птицу.
Популярные рецепты закусок
Фаршированные яйца с лососем
- Яйцо куриное - 6 шт.
- Сырок плавленый - 150 г
- Майонез - 45 мл
- Лосось (слабосоленый) - 150 г
- Каперсы - 12 шт.
- Яйца сварить вкрутую (10 минут после закипания воды), остудить, очистить, разрезать вдоль, вынут желток.
- К желткам добавить плавленый сыр, малосольный лосось, нарезанный кубиками, майонез. Измельчить блендером до однородной массы.
- Наполнить половинки белков получившейся массой, украсить каперсами или маслинами.
Тарталетки с красной икрой
- Тарталетки - 10 шт.
- Сыр сливочный - 150 г
- Икра красная - 120 г
- Яйца отварные - 4 шт.
- Чеснок (зубчик) - 1 шт.
- Маслины без косточек - 10 шт.
- Майонез - по вкусу
- Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить, натереть на крупной терке.
- Чеснок очистить, раздавить в чесночнице, сыр натереть на средней терке.
- Маслины нарезать колечками.
- Яйца, сыр, чеснок и майонез хорошо перемешать. Наполнить смесью тарталетки, сверху украсить красной икрой и маслинами.
Шарики с печенью трески
- Печень трески консервированная, банка - 1 шт.
- Картофель (сваренный в мундире) - 2 шт.
- Сыр твердый - 50 г
- Лук репчатый - 3 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Зелень петрушки, пучок - 1 шт.
- Соевый соус - 30 мл
- Кунжут - по вкусу
- Картофель очистить, натереть на крупной терке, яйца сварить вкрутую, очистить, натереть на мелкой терке, лук и зелень мелко порубить, сыр натереть на мелкой терке.
- Все смешать, добавить соевый соус, сформировать небольшие шарики.
- Кунжут слегка обжарить на сковороде без добавления масла. Обвалять шарики в кунжуте и подавать к столу.
Рулет из лаваша с копченой курицей и помидорами
- Помидоры - 3 шт.
- Копченая курица - 350 г
- Зеленый лук - 2 шт.
- Петрушка - по вкусу
- Лаваш армянский 1 шт.
- Плавленый сыр - 250 г
- Помидоры мелко нарезать кубиками, курицу - ломтиками.
- Зеленый лук, петрушку порубить.
- Расстелить лаваш, смазать плавленым сыром, выложить курицу, помидоры, посыпать зеленью.
- Скрутить в плотный рулет и убрать в холодильник на час.
Рулетики из ветчины с сыром и чесноком
- Сыр - 120 г
- Ветчина (ломтиками) - 8 шт.
- Чеснок (зубчик) - 2 шт.
- Майонез - 30 мл
- Лук зеленый (пучок) - 1 шт.
- Сыр натереть на средней терке, добавить измельченный чеснок, майонез, перемешать.
- Выложить начинку на ломтики ветчины, скрутить, положить на блюдо, украсить мелко нарезанным зеленым луком.
Рулетики с беконом и ананасом
- Ананас - 200 г
- Бекон копченый - 120 г
- Завернуть кубики ананаса в бекон, зафиксировать деревянной шпажкой.
- Обжарить на сковороде до зарумянивания бекона, выложить на блюдо, украсить листьями салата.
Фаршированные шампиньоны с курицей и сыром
- Шампиньоны нужно выбирать крупные и упругие. Отделить ножки от шляпок, аккуратно снять кожицу. Извлечь немного мякоти из шляпок, чтобы получилось углубление, грибную мякоть и куриное филе мелко нарезать.
- Лук мелко нашинковать, морковь натереть на мелкой терке.
- Обжарить курицу, лук, морковь на сильном огне 2-3 минуты, часто перемешивая.
- Добавить измельченные грибы, жарить еще 3 минуты.
- Начинку выложить в миску, перемешать с солью, черным перцем, измельченным чесноком.
- Шляпки грибов выложить в форму для запекания, наполнить их начинкой.
- Сыр натереть на мелкой терке, укроп измельчить. Выложить поверх начинки.
- Запекать грибы в духовке на 180 градусах 30 минут. Подавать к столу.
Сырные шарики "Снеговики"
- Плавленый сыр - 300 г
- Твердый сыр - 100 г
- Чеснок (зубчик) - 3 шт.
- Зеленый лук - по вкусу
- Гвоздика - по вкусу
- Черный хлеб - по вкусу
- Маслины - по вкусу
- Морковь - по вкусу
- Твердый сыр мелко натереть, разделить на две части.
- Смешать мягкий сыр, измельченный чеснок, половину твердого сыра и убрать в холодильник на два часа.
- Сформировать из массы шарики для снеговика, обвалять их во второй половине натертого твердого сыра, нанизать на зубочистку по три шарика разного размера
- Из черного хлеба для каждого снеговика вырезать по кружочку, положить на голову.
- На место глаз поместить гвоздику, пуговицы нарезать из маслин, в качестве шарфика подойдет стрелка зеленого лука, нос сделать из вареной моркови.
Сырная закуска "Елочки"
- Сыр - 140 г
- Чеснок (зубчик) - 2 шт.
- Укроп свежий - по вкусу
- Майонез легкий - 30 мл
- Сыр натереть на мелкой терке, чеснок пропустить через пресс, соединить их, добавить майонез, перемешать.
- Сформировать из массы конусы, имитируя форму елочек.
- Присыпать мелко нарезанным укропом.
Мешочки Деда Мороза
- Мука - 170 г
- Рис - 70 г
- Курица - 300 г
- Молоко - 400 мл
- Яйцо - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Репчатый лук - 1 шт.
- Зеленый лук - 1 по вкусу
- Зелень - по вкусу
- Майонез - 30 мл
- Сахар - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Курицу и рис отварить до готовности, куриное мясо снять с костей, измельчить, смешать с рисом и остудить.
- Приготовить тесто для блинчиков: смешать яйца, сахар, соль, взбить. Влить в массу теплое молоко, столовую ложку растительного масла, муку, замешать тесто.
- Блины выпекать на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.
- Лук и морковь мелко нарезать, обжарить, добавить к курице и рису, заправить измельченной зеленью и майонезом.
- В центр каждого блинчика выложить по ложке начинки, собрать блин в мешочек и завязать пером зеленого лука.
Пингвины из маслин
- Маслины без косточек - 16 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Красный болгарский перец - 1 шт.
- Моцарелла в шариках - 8 шт.
- Творожный сыр - 10 г
- Маслины разрезать пополам, морковь нарезать кружочками, из перца вырезать несколько небольших треугольников.
- Выложить кружочки моркови на тарелку, прикрепить к ним шарики сыра с помощью зубочистки, сверху наколоть целые маслины.
- Вставить в отверстие в маслинах треугольники моркови, а по бокам сырного шарика прикрепить половинки маслин.
- На голову пингвинов нанести немного творожного сыра, а на него - треугольники из болгарского перца в виде колпачков.
Сырные крекеры с начинкой
Ингредиенты
- Полутвердый сыр - 100 г
- Мука - 100 г
- Сливочное масло - 100 г
- Сыр твердый - 100 г
- Чеснок (дольки) - 3 шт.
- Майонез - 50 мл
- Сыр натереть на мелкой терке, растереть сливочное масло с мукой, соединить вместе, скатать шар и убрать в холодильник на один час.
- Затем раскатать тесто, вырезать печенье, выпекать в духовке на 180 градусах 15 минут.
- Для начинки: натереть твердый сыр на мелкой терке, измельчить чеснок в прессе, добавить к сыру, туда же - майонез. Все перемешать и выложить на каждый крекер. Украсить веточкой петрушки.
Канапе с селедкой и сыром
- Перепелиные яйца - 12 шт.
- Твёрдый сыр - 100 г
- Греческий йогурт 30 мл
- Соль - по вкусу
- Молотый чёрный перец - по вкусу
- Слабосоленая сельдь - 1 шт.
- Помидоры черри - 24 шт.
- Ржаной хлеб (ломтики) - 24 шт.
- Перепелиные яйца сварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать вдоль.
- Сыр натереть на мелкой терке, добавить греческий йогурт, соль, перец.
- Очищенную сельдь нарезать ломтиками.
- Хлеб обжарить на сухой сковороде с двух сторон до легкой корочки.
- Намазать на канапе из хлеба массу из сыра, положить кусочек сельди, на него половинку яйца, помидор черри, проткнуть все шпажкой.
Канапе с прошутто, грушей и сыром с плесенью
- Прошутто - 100 г
- Рукола - 20 г
- Груши - 1 шт.
- Голубой сыр - 100 г
- Бальзамический крем - по вкусу
- Из свежих груш вынуть косточки и нарезать небольшими ломтиками.
- Сыр разломать на кусочки, прошутто на четыре части.
- Завернуть в прошутто по кусочку сыра, груши и веточку руколы, проткнуть шпажкой.
- На каждый рулетик нанести по капле бальзамического крема, подавать к столу.
Жульен классический
- Сухие белые грибы - 60 г
- Репчатый лук - 2 шт.
- Чеснок (зубчик) - 3 шт.
- Сливочное масло - 20 г
- Твердый сыр - 60 г
- Соль - по вкусу
- Молотый черный перец - по вкусу
- Молотый мускатный орех - по вкусу
- Мука - 30 г
- Сливочное масло - 30 г
- Сливки жирностью 20% - 400 мл
- Грибы сложить в кастрюлю, залить кипятком на 30 минут, потом поставить на огонь и варить 5 минут, снимая пену, откинуть на дуршлаг, промыть. Выложить на бумажное полотенце, дать просохнуть и нарезать небольшими кубиками. Отвар процедить.
- Для соуса: муку подсушить на горячей сковороде постоянно помешивая (2 минуты), затем добавить сливочное масло и готовить еще минуту.
- Нагреть сливки, не доводя до кипения, добавить в муку с маслом, тщательно перемешать и варить до загустения, постоянно помешивая.
- Лук и чеснок мелко порубить, поджарить до золотистого оттенка, добавить грибы, две столовых ложки грибного отвара, тушить на среднем огне 5 минут, залить соусом.
- Положить соль, перец, мускатный орех.
- Выложить массу в кокотницы, посыпать тертым сыром и поставить в нагретую до 200 градусов духовку, держать до золотистой корочки (5 минут).
Советы по приготовлению новогодних закусок 2026
- 60% холодных закусок (канапе, тарталетки, рулеты из лаваша, бутерброды);
- 40% горячих закусок (жульен, фаршированные шампиньоны, мини-пироги).
Когда
Что готовить
Примеры
За 2 дня
Заготовки, которые хорошо хранятся: из мяса, сыра
Сырные шарики "Снеговики", маринованные овощи, основа для паштетов, холодец, заливное, террины, слабосоленая рыба
За 1 день
Закуски, требующие охлаждения, заготовки для канапе (нарезки хлеба, обжарка)
Рулеты из лаваша с начинкой, сырная закуска "Елочки", профитроли, тарталетки из слоеного теста (заготовка)
Утром 31 декабря
Свежие холодные закуски
Фаршированные яйца с лососем, тарталетки с начинкой, канапе с селедкой
За 2 часа до прихода гостей
Горячие закуски
Жульен классический, фаршированные шампиньоны, сырные крекеры, горячие бутерброды, подготовка канапе
Перед подачей
Финальное оформление
Начинка профитролей, украшение зеленью, икрой, нарезка из овощей (моркови, помидор, огурцов), нарезка фруктов (яблоки, бананы, апельсины и пр.)
- Используйте готовые тарталетки - они всегда получаются хрустящими и ровными.
- Берите готовое слоеное тесто - самостоятельный замес потребует много времени.
- Овощные нарезки подготовьте заранее и храните в контейнерах с влажным полотенцем. Перед подачей выложите их на блюде в форме новогоднего венка,
- Цельнозерновой хлеб для бутербродов можно нарезать и подсушить в духовке накануне.
- Горячие закуски подавайте сразу после приготовления. Для сохранения температуры используйте толстостенную посуду или керамические кокотницы.
- Холодные закуски ставьте на стол за 30 минут до прихода гостей сразу из холодильника. Обновляйте блюда на столе по мере опустошения, не выставляйте все сразу.