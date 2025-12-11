Захарова прокомментировала задержание сотрудника Эрмитажа в Польше

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание в Польше гражданина РФ Александра Бутягина, выразила надежду, что польская сторона понимает всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого, а также отдают себе отчет в том, что подобные политизированные акции не останутся без последствий.