Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала задержание сотрудника Эрмитажа в Польше - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 11.12.2025 (обновлено: 15:10 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/zakharova-2061339354.html
Захарова прокомментировала задержание сотрудника Эрмитажа в Польше
Захарова прокомментировала задержание сотрудника Эрмитажа в Польше - РИА Новости, 11.12.2025
Захарова прокомментировала задержание сотрудника Эрмитажа в Польше
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание в Польше гражданина РФ Александра Бутягина, выразила надежду, что польская сторона... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:33:00+03:00
2025-12-11T15:10:00+03:00
в мире
польша
россия
мария захарова
украина
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251211/butyagin-2061342816.html
https://ria.ru/20251211/polsha-2061341213.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, мария захарова, украина, александр бутягин
В мире, Польша, Россия, Мария Захарова, Украина, Александр Бутягин
Захарова прокомментировала задержание сотрудника Эрмитажа в Польше

Захарова указала Польше на абсурдность обвинений в адрес археолога Бутягина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание в Польше гражданина РФ Александра Бутягина, выразила надежду, что польская сторона понимает всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого, а также отдают себе отчет в том, что подобные политизированные акции не останутся без последствий.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа, по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Посольство России в Варшаве сообщило РИА Новости, что задержанного сотрудника Эрмитажа зовут Александр Бутягин.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Россия будет защищать интересы задержанного в Польше ученого, заявил Песков
Вчера, 12:44
"Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в "уничтожении культурного наследия" на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш ранее сообщил РИА Новости, что сразу после задержания суд арестовал Бутягина на 40 дней, адвокат российского ученого уже обжаловал это решение.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Российские дипломаты в Польше посетили задержанного сотрудника Эрмитажа
Вчера, 12:38
 
В миреПольшаРоссияМария ЗахароваУкраинаАлександр Бутягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала