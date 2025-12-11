СМИ сообщили о всплеске заболеваний агрессивным типом гриппа в России

Врачи во время приема пациента в поликлинике . Архивное фото

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В России зафиксировали стремительный рост заражений агрессивным гриппом типа А, В России зафиксировали стремительный рост заражений агрессивным гриппом типа А, сообщила Baza.

"С мощным мутировавшим вирусом не всегда справляется даже вакцинация. Хворь уже прозвали "пятидневной" — именно на столько выкашивает болезнь, давя сильной температурой", — говорится в публикации.

По данным телеграм-канала, у всех заболевших наблюдается стабильно высокая температура в диапазоне 38-40 градусов, сильные боли в теле, которые с трудом сбивают медикаменты. Также наблюдаются рвота, диарея, заложенность носа и кашель.

"Болезнь скашивает мгновенно — взрослых примерно за пару часов, а детей "накрывает" за 15-30 минут: резко появляется вялость, глаза краснеют, тело начинает ломить", — добавили в Baza.

В издании отметили, что наибольший рост заражений зафиксирован среди детей от двух до пяти лет. В зоне риска пациенты с коморбидными диагнозами, сахарным диабетом, а также люди на иммуносупрессивной терапии.

В публикации говорится, что грипп особенно опасен для пожилых людей по причине возможного осложнения, включая пневмонию, которая может привести к летальному исходу.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю в России зарегистрировали свыше 23,4 тысячи случаев гриппа, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм. По информации ведомства, заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается.

Ранее, в октябре, Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что респираторно-синцитиальный вирус, распространенный в России, представляет большую опасность для здоровья легких и зачастую приводит к госпитализации. Врач также подчеркнул, что с указанным вирусом пациенты чаще попадают в реанимацию. Кроме того, показатель смертности от этого заболевания составляет от семи до десяти процентов.

"Что касается данных о каком-то новом штамме (гриппа. — Прим. ред.), то таких данных нет, что вот совершенно другой штамм пришел или тот, который шел, так резко поменялся, потому что этих данных нет ни в других странах Европы Америки , ни данных Всемирной организации здравоохранения, которая собирает национальные отчеты со всего мира", — сказал Онищенко

Он добавил, что сейчас в стране присутствуют тяжелые формы заболевания, однако нет оснований заявлять, что это новый штамм гриппа.

"Рост идет, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о том, что появился новый вариант, более опасный — у нас нет", — заключил Онищенко.