Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox
2025-12-11T05:45:00+03:00
2025-12-11T05:45:00+03:00
2025-12-11T05:45:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мошенники через соцсети и мессенджеры за плату предлагают детям якобы секретные программы и ключи для обхода блокировки игры Roblox, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при АЮР Елена Ермохина.
"Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру. Основная схема — злоумышленники через соцсети, мессенджеры и фишинговые сайты предлагают детям "секретные" программы или ключи для обхода блокировки за плату", - сказала юрист.
Она отметила, что так злоумышленники под видом продажи доступа выманивают данные банковских карт родителей или прямые переводы.
Юрист подчеркнула, что в случае обмана родители должны незамедлительно обратиться в полицию.