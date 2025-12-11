Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox - РИА Новости, 11.12.2025
05:45 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/yurist-2061276254.html
Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox
Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox - РИА Новости, 11.12.2025
Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox
Мошенники через соцсети и мессенджеры за плату предлагают детям якобы секретные программы и ключи для обхода блокировки игры Roblox, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T05:45:00+03:00
2025-12-11T05:45:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251210/moshenniki-2060987159.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox

Юрист Ермохина: мошенники будут предлагать детям обойти блокировку Roblox

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мошенники через соцсети и мессенджеры за плату предлагают детям якобы секретные программы и ключи для обхода блокировки игры Roblox, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при АЮР Елена Ермохина.
"Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру. Основная схема — злоумышленники через соцсети, мессенджеры и фишинговые сайты предлагают детям "секретные" программы или ключи для обхода блокировки за плату", - сказала юрист.
Она отметила, что так злоумышленники под видом продажи доступа выманивают данные банковских карт родителей или прямые переводы.
Юрист подчеркнула, что в случае обмана родители должны незамедлительно обратиться в полицию.
