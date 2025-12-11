Суд освободил от наказания экс-совладельца "Азбуки вкуса"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мосгорсуд из-за истечения сроков давности освободил от восьмилетнего наказания бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского, ранее осужденного за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Пресненского суда Москвы изменить: освободить Якубовского от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования… в остальной части приговор оставить без изменений", - огласил решение суд.

Также суд освободил от наказания и двух других фигурантов дела.

Приговор вынес Пресненский суд Москвы в апреле этого года. Якубовского приговорили к восьми годам, суд также назначил пять лет общего режима Светлане Безруковой и по совокупности с уже имеющимся приговором 13,5 лет Павлу Масловскому.

Позднее против них возбудили второе уголовное дело - о создании преступного сообщества. Якубовский, Масловский и Безрукова были по нему арестованы. В этой связи сегодня они не были освобождены из-под стражи.

По данным следствия, Якубовский, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, оказался причастен к хищению 126 миллионов долларов. По делу также проходят бывший гендиректор дочерней компании холдинга - ООО "ППФИН Холдинг" - Светлана Безрукова и бывший соучредитель V.M.H.Y. Павел Масловский. Материалы были выделены из "большого" дела о махинациях со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited.