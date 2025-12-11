https://ria.ru/20251211/vrachi-2061344361.html
Правительство направит более 9,6 миллиарда рублей на зарплату врачей
экономика
россия
михаил мишустин
россия
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 9,6 миллиарда рублей на оплату труда медицинских работников в 2026 году на фоне прогноза роста численности медработников в стране, сообщили в российском кабмине.
"Свыше 9,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2026 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
"Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников", - добавили в правительстве.