12:51 11.12.2025
Правительство направит более 9,6 миллиарда рублей на зарплату врачей
экономика
россия
михаил мишустин
россия
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского
Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 9,6 миллиарда рублей на оплату труда медицинских работников в 2026 году на фоне прогноза роста численности медработников в стране, сообщили в российском кабмине.
"Свыше 9,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2026 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
"Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников", - добавили в правительстве.
Экономика Россия Михаил Мишустин
 
 
