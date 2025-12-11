Во Внуково оценили ситуацию на фоне ограничений

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Скоплений пассажиров в аэропорту "Внуково" на фоне вводимых временных ограничений не наблюдается, следует из кадров, предоставленных воздушной гаванью.

Ранее во "Внуково" предупредили о возможной корректировке расписания полетев из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов.