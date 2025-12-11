https://ria.ru/20251211/vnukovo-2061309827.html
Во Внуково оценили ситуацию на фоне ограничений
Во Внуково оценили ситуацию на фоне ограничений - РИА Новости, 11.12.2025
Во Внуково оценили ситуацию на фоне ограничений
Скоплений пассажиров в аэропорту "Внуково" на фоне вводимых временных ограничений не наблюдается, следует из кадров, предоставленных воздушной гаванью. РИА Новости, 11.12.2025
Во Внуково не наблюдается скоплений пассажиров на фоне ограничений