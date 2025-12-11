Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково оценили ситуацию на фоне ограничений - РИА Новости, 11.12.2025
10:45 11.12.2025
Во Внуково оценили ситуацию на фоне ограничений
Во Внуково оценили ситуацию на фоне ограничений - РИА Новости, 11.12.2025
Во Внуково оценили ситуацию на фоне ограничений
Скоплений пассажиров в аэропорту "Внуково" на фоне вводимых временных ограничений не наблюдается, следует из кадров, предоставленных воздушной гаванью. РИА Новости, 11.12.2025
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061309148_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7ffdf9f352d52c731aadc58de3031b1e.jpg
1920
1920
true
внуково (аэропорт)
Внуково (аэропорт)
Во Внуково оценили ситуацию на фоне ограничений

Во Внуково не наблюдается скоплений пассажиров на фоне ограничений

Пассажиры в аэропорту "Внуково". 11 декабря 2025
Пассажиры в аэропорту Внуково. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Международный аэропорт Внуково/Telegram
Пассажиры в аэропорту "Внуково". 11 декабря 2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Скоплений пассажиров в аэропорту "Внуково" на фоне вводимых временных ограничений не наблюдается, следует из кадров, предоставленных воздушной гаванью.
Ранее во "Внуково" предупредили о возможной корректировке расписания полетев из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
Ограничения вводились в авиагавани с 09.57 мск до 10.30 мск.
