https://ria.ru/20251211/vnukovo-2061306398.html
Во Внуково сняли ограничения
Во Внуково сняли ограничения - РИА Новости, 11.12.2025
Во Внуково сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в московском аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:30:00+03:00
2025-12-11T10:30:00+03:00
2025-12-11T10:31:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
https://ria.ru/20251211/sochi-2061305935.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Во Внуково сняли ограничения
Во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов