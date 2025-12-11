Во Внуково корректируют расписание из-за ограничений

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" предупредил о возможной корректировке расписания полетов из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщила авиагавань.

"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту "Внуково" может быть скорректировано расписание полетов", — говорится в сообщении.