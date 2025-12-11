https://ria.ru/20251211/vnukovo-2061297007.html
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в московском аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
