ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США не расходуют деньги на Украину, продавая теперь оружие НАТО, но тратят много времени и усилий на попытки урегулирования конфликта, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
США тратят на Украину не деньги, а время на урегулирование, заявил Трамп
США тратят на Украину не деньги, а время на урегулирование, заявил Трамп - РИА Новости, 11.12.2025
США тратят на Украину не деньги, а время на урегулирование, заявил Трамп
США не расходуют деньги на Украину, продавая теперь оружие НАТО, но тратят много времени и усилий на попытки урегулирования конфликта, заявил в четверг... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T00:24:00+03:00
2025
США тратят на Украину не деньги, а время на урегулирование, заявил Трамп
Трамп: США тратят на Украину не деньги, а много времени на урегулирование
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото