00:24 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/tramp-2061254058.html
США тратят на Украину не деньги, а время на урегулирование, заявил Трамп
в мире, сша, украина, дональд трамп, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США не расходуют деньги на Украину, продавая теперь оружие НАТО, но тратят много времени и усилий на попытки урегулирования конфликта, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Но мы не тратим на это деньги, понимаете? Мы тратим много времени и усилий", - сказал Трамп журналистам, говоря об американских поставках оружия другим странам НАТО, которые затем передают его Украине.
В миреСШАУкраинаДональд ТрампНАТОМирный план США по Украине
 
 
