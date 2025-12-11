Рейтинг@Mail.ru
Французского теннисиста дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи
Теннис
 
16:58 11.12.2025
Французского теннисиста дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи
Французского теннисиста дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи
Французского теннисиста дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи
Французский теннисист Кентен Фольо дисквалифицирован на 20 лет за участие и организацию договорных матчей
франция
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Теннисные мячи
Теннисные мячи
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Французский теннисист Кентен Фольо дисквалифицирован на 20 лет за участие и организацию договорных матчей, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
Дело спортсмена связано с 11 теннисными матчами в период с 2022 по 2024 год, в восьми из которых Фольо принимал участие. Обвинения включали в себя подтасовку результатов матчей, получение денег за недостаточные усилия в целях ставок, предложение денег другим игрокам за договорные матчи, предоставление инсайдерской информации, сговор с целью коррупции, отказ от сотрудничества с расследованием ITIA и уничтожение улик.
Помимо 20-летнего отстранения, Фольо оштрафован на 70 тысяч долларов, а также обязуется возместить коррупционные платежи на общую сумму более 44 тысяч долларов за нарушение правил ITIA.
Фольо 26 лет, в августе 2022 года француз достиг наивысшего в своей карьере мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде - 488-го места.
