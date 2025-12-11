https://ria.ru/20251211/tennisist-2061443122.html
Французского теннисиста дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи
Французского теннисиста дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Французский теннисист Кентен Фольо дисквалифицирован на 20 лет за участие и организацию договорных матчей, сообщается
на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
Дело спортсмена связано с 11 теннисными матчами в период с 2022 по 2024 год, в восьми из которых Фольо принимал участие. Обвинения включали в себя подтасовку результатов матчей, получение денег за недостаточные усилия в целях ставок, предложение денег другим игрокам за договорные матчи, предоставление инсайдерской информации, сговор с целью коррупции, отказ от сотрудничества с расследованием ITIA и уничтожение улик.
Помимо 20-летнего отстранения, Фольо оштрафован на 70 тысяч долларов, а также обязуется возместить коррупционные платежи на общую сумму более 44 тысяч долларов за нарушение правил ITIA.
Фольо 26 лет, в августе 2022 года француз достиг наивысшего в своей карьере мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)
в одиночном разряде - 488-го места.