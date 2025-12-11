Французского теннисиста дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи

Дело спортсмена связано с 11 теннисными матчами в период с 2022 по 2024 год, в восьми из которых Фольо принимал участие. Обвинения включали в себя подтасовку результатов матчей, получение денег за недостаточные усилия в целях ставок, предложение денег другим игрокам за договорные матчи, предоставление инсайдерской информации, сговор с целью коррупции, отказ от сотрудничества с расследованием ITIA и уничтожение улик.