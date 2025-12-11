https://ria.ru/20251211/svo-2061497155.html
Патриарх Кирилл призвал священников поддерживать раненных на СВО бойцов
специальная военная операция на украине
москва
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
москва
москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Специальная военная операция на Украине, Москва, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поддержка раненных на СВО бойцов и их семей должна быть в приоритете у священнослужителей Русской православной церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании епархиального совета в храме Христа Спасителя в Москве.
"Окормление раненых воинов, защищавших Родину и всех нас, отстаивавших интересы страны, как и оказание поддержки их семьям, - это очень важное пастырское дело... Забота о тех, кто сегодня рискует жизнью, забота о получивших ранения должна быть для нас приоритетом, ведь многие будут судить о Церкви по тому, как мы себя показываем в условиях реального боевого конфликта", - сказал патриарх Кирилл на заседании, его слова цитирует сайт РПЦ
Патриарх напомнил, что в годы Великой Отечественной войны, когда "государство было враждебно по отношению к вере", Церковь принимала очень активное участие и в помощи раненым, и в материальной поддержке фронта.
"Сейчас ситуация совершенно иная, но тем более поддержка раненых, страждущих и их семей должна быть пастырской потребностью каждого священнослужителя", - сказал патриарх Кирилл.