Патриарх Кирилл призвал священников поддерживать раненных на СВО бойцов - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 11.12.2025
Патриарх Кирилл призвал священников поддерживать раненных на СВО бойцов
Патриарх Кирилл призвал священников поддерживать раненных на СВО бойцов - РИА Новости, 11.12.2025
Патриарх Кирилл призвал священников поддерживать раненных на СВО бойцов
Поддержка раненных на СВО бойцов и их семей должна быть в приоритете у священнослужителей Русской православной церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 11.12.2025
Патриарх Кирилл призвал священников поддерживать раненных на СВО бойцов

Патриарх Кирилл: поддержка раненных на СВО должна быть в приоритете у РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поддержка раненных на СВО бойцов и их семей должна быть в приоритете у священнослужителей Русской православной церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании епархиального совета в храме Христа Спасителя в Москве.
"Окормление раненых воинов, защищавших Родину и всех нас, отстаивавших интересы страны, как и оказание поддержки их семьям, - это очень важное пастырское дело... Забота о тех, кто сегодня рискует жизнью, забота о получивших ранения должна быть для нас приоритетом, ведь многие будут судить о Церкви по тому, как мы себя показываем в условиях реального боевого конфликта", - сказал патриарх Кирилл на заседании, его слова цитирует сайт РПЦ.
Патриарх напомнил, что в годы Великой Отечественной войны, когда "государство было враждебно по отношению к вере", Церковь принимала очень активное участие и в помощи раненым, и в материальной поддержке фронта.
"Сейчас ситуация совершенно иная, но тем более поддержка раненых, страждущих и их семей должна быть пастырской потребностью каждого священнослужителя", - сказал патриарх Кирилл.
Военный священник - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Патриарх Кирилл рассказал, почему у воинов не бывает уныния
5 марта, 13:21
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
