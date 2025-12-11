Патриарх Кирилл призвал священников поддерживать раненных на СВО бойцов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поддержка раненных на СВО бойцов и их семей должна быть в приоритете у священнослужителей Русской православной церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании епархиального совета в храме Христа Спасителя в Москве.

"Окормление раненых воинов, защищавших Родину и всех нас, отстаивавших интересы страны, как и оказание поддержки их семьям, - это очень важное пастырское дело... Забота о тех, кто сегодня рискует жизнью, забота о получивших ранения должна быть для нас приоритетом, ведь многие будут судить о Церкви по тому, как мы себя показываем в условиях реального боевого конфликта", - сказал патриарх Кирилл на заседании, его слова цитирует сайт РПЦ

Патриарх напомнил, что в годы Великой Отечественной войны, когда "государство было враждебно по отношению к вере", Церковь принимала очень активное участие и в помощи раненым, и в материальной поддержке фронта.