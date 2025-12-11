Рейтинг@Mail.ru
США пообещали Украине самую передовую буферную зону в мире, пишет FT - РИА Новости, 11.12.2025
10:16 11.12.2025
США пообещали Украине самую передовую буферную зону в мире, пишет FT
США пообещали Украине самую передовую буферную зону в мире, пишет FT - РИА Новости, 11.12.2025
США пообещали Украине самую передовую буферную зону в мире, пишет FT
Министр армии США Дэн Дрисколл в ходе визита в Киев в ноябре для обсуждения американского плана по урегулированию заявил, что Вашингтон готов обеспечить Украине РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:16:00+03:00
2025-12-11T10:16:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
мирный план сша по украине
сша
россия
киев
в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
США пообещали Украине самую передовую буферную зону в мире, пишет FT

FT: США хотят создать на Украине самую передовую буферную зону в мире

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр армии США Дэн Дрисколл в ходе визита в Киев в ноябре для обсуждения американского плана по урегулированию заявил, что Вашингтон готов обеспечить Украине гарантированную безопасность и создать "самую высокотехнологичную демилитаризованную зону", если украинская сторона выведет войска из Донбасса и согласится на создание там "демилитаризованной буферной зоны", пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских послов, присутствовавших на встрече.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву американский план по урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп смог снова удивить
Вчера, 08:00
"Дрисколл заявил, что администрация (президента США Дональда) Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки, наряду с "самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной" в мире", - пишет издание.
По словам европейских дипломатов, Дрисколл заявил, что США "обеспечат самую сильную линию в мире". Как пишет Financial Times, прибывший в Киев Дрисколл обнаружил крайне обеспокоенных украинских чиновников и группу европейских послов, ошеломленных предложениями США по урегулированию.
По данным издания, участвовавшие в переговорах украинские официальные лица заявили, что США настаивают на создании демилитаризованной зоны, подобной той, что разделяет КНДР и Южную Корею. Ранее газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников также сообщала, что США предлагают создать демилитаризованную зону в рамках урегулирования на Украине, в качестве одного из вариантов рассматривают корейскую модель.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа
Вчера, 05:17
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В США потребовали жестких мер против Зеленского после слов Трампа
Вчера, 09:57
 
В миреСШАРоссияКиевДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
