США пообещали Украине самую передовую буферную зону в мире, пишет FT

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр армии США Дэн Дрисколл в ходе визита в Киев в ноябре для обсуждения американского плана по урегулированию заявил, что Вашингтон готов обеспечить Украине гарантированную безопасность и создать "самую высокотехнологичную демилитаризованную зону", если украинская сторона выведет войска из Донбасса и согласится на создание там "демилитаризованной буферной зоны", пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских послов, присутствовавших на встрече.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву американский план по урегулированию.
"Дрисколл заявил, что администрация (президента США Дональда) Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки, наряду с "самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной" в мире", - пишет издание.
По словам европейских дипломатов, Дрисколл заявил, что США "обеспечат самую сильную линию в мире". Как пишет Financial Times, прибывший в Киев Дрисколл обнаружил крайне обеспокоенных украинских чиновников и группу европейских послов, ошеломленных предложениями США по урегулированию.
По данным издания, участвовавшие в переговорах украинские официальные лица заявили, что США настаивают на создании демилитаризованной зоны, подобной той, что разделяет КНДР и Южную Корею. Ранее газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников также сообщала, что США предлагают создать демилитаризованную зону в рамках урегулирования на Украине, в качестве одного из вариантов рассматривают корейскую модель.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.