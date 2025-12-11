США пообещали Украине самую передовую буферную зону в мире, пишет FT

"Дрисколл заявил, что администрация (президента США Дональда) Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки, наряду с "самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной" в мире", - пишет издание.

По словам европейских дипломатов, Дрисколл заявил, что США "обеспечат самую сильную линию в мире". Как пишет Financial Times, прибывший в Киев Дрисколл обнаружил крайне обеспокоенных украинских чиновников и группу европейских послов, ошеломленных предложениями США по урегулированию.