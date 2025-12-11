В Воронежской области агент украинских спецслужб готовила теракты

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Агент украинских спецслужб с позывным "Луфи" готовила диверсии и теракты в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны РФ в Воронежской области, сообщили журналистам в ФСБ.
"В августе 2024 года Лемещенко Ю.В. направлена противником в город Воронеж с целью совершения диверсий и террористических актов в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Силовики отметили, что агент украинских спецслужб самостоятельно изготовила и хранила по месту жительства взрывчатые вещества и компоненты самодельного взрывного устройства.
"Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта, совершенное организованной группой) УК России", - добавили в ФСБ.
По данным ведомства, суд приговорил Лемещенко к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
