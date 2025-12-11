Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 11 декабря: ВС РФ освободили Северск, Кучеровку и Лиман
11.12.2025
Спецоперация, 11 декабря: ВС РФ освободили Северск, Кучеровку и Лиман
ВС России освободили населенные пункты Северск, Кучеровку и Куриловку, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру... РИА Новости, 11.12.2025
россия, северск, сергей медведев, константиновка, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Северск, Сергей Медведев, Константиновка, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Спецоперация, 11 декабря: ВС РФ освободили Северск, Кучеровку и Лиман

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске
Военнослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ВС России освободили населенные пункты Северск, Кучеровку и Куриловку, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Российские войска взяли под контроль Лиман в Харьковской области. ВСУ потеряли до 1180 военнослужащих, БТР Viking шведского производства, БТР Senator канадского производства и радиолокационную станцию RADA израильского производства, следует из сводки Минобороны РФ.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2025

Освобождение Северска в ДНР

Северск освобожден, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину. Противник рассчитывал, что при взятии Северска Россия увязнет на этом направлении, но у него ничего не получилось, заявил российский президент. Он поблагодарил российских военнослужащих за взятие Северска.
Со взятием Северска созданы условия для наступления в направлении Славянска, заявил командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев.
В Северске идут мероприятия по ликвидации одиночных бойцов ВСУ, сообщил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков.
Жители Северска в ДНР благодарят российских военных за освобождение города, сообщило Минобороны РФ.

Армия РФ освободила населенные пункты Кучеровка и Куриловка

ВС России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка, сообщил начальник генштаба ВС РФ Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Киев обрекает на уничтожение окруженных военных ВСУ, заявил Путин
Вчера, 17:54

ВС РФ взяли под контроль Лиман в Харьковской области

Российская группировка войск "Север" завершила освобождение населённого пункта Лиман в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 1180 военных и БТР Viking

Украинские войска за сутки потеряли до 1180 военнослужащих, БТР Viking шведского производства, БТР Senator канадского производства и радиолокационную станцию RADA израильского производства. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Также, силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Герасимов объяснил, почему прервался доклад одного из бойцов Путину
Вчера, 18:19

ПВО уничтожила 287 украинских БПЛА над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Российской Федерации за ночь, сообщило Минобороны России.

Бои за Константиновку

Военные "Южной" группировки войск сосредоточили внимание на освобождении населенного пункта Константиновка, заявил на встрече с Путиным командующий группировкой Сергей Медведев.
Подразделения группировки войск "Юг" продвигаются с боями в населенном пункте Константиновка, доложил президенту РФ начальник Генштаба ВС РФ Герасимов. Также начальник Генштаба отметил, что 45% зданий в Константиновке находятся под контролем ВС РФ.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Гуляйполе продолжаются городские бои, заявил Герасимов
Вчера, 17:41

Бои за Степановку

Мотострелковые подразделения "Южной" группировки войск ведут бои по освобождению населенного пункта Степановка, заявил Сергей Медведев.

Бои за Гуляйполе

Уличные бои по овладению городом Гуляйполе в Запорожской области продолжаются, доложил глава Генштаба Герасимов президенту РФ.

Военные преступления ВСУ

Одиннадцать жителей Торского в ДНР жили в подвале четверо суток из-за непрекращающихся атак ВСУ перед эвакуацией солдатами ВС РФ, рассказала РИА Новости беженка из села Торское Лина Полякова.
Беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь с врачами и пациентом в запорожской Васильевке, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, два человека погибли, двое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Российские военные взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения
Вчера, 10:04

Борьба в тылу

Осужденная агент украинских спецслужб с позывным "Луфи" готовила диверсии и теракты в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны РФ в Воронежской области, сообщили журналистам в ФСБ.
По данным ФСБ, осенью 2023 года в период проживания на Украине гражданка РФ Юлия Лемещенко заполнила анкету в Telegram-боте одной из террористических организаций Украины, после чего на неё вышли представители украинских спецслужб, которые осуществили её вербовку и присвоили ей псевдоним "Луфи".
Силовики отметили, что агент украинских спецслужб самостоятельно изготовила и хранила по месту жительства взрывчатые вещества и компоненты самодельного взрывного устройства.
По данным ведомства, суд приговорил Лемещенко к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Не входит в планы". В США жестко высказались о мире на Украине
Вчера, 14:44
 
Россия, Северск, Сергей Медведев, Константиновка, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
