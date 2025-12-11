https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061279489.html
ВС России уничтожили технику и личный состав ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили технику и личный состав ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России уничтожили технику и личный состав ВСУ под Константиновкой
Подразделения войск беспилотных систем и артиллерии "Южной" группировки российских войск обнаружили и уничтожили миномётный расчёт, пикап и наземный... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T07:03:00+03:00
2025-12-11T07:03:00+03:00
2025-12-11T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20251211/vsu-2061278130.html
россия
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили технику и личный состав ВСУ под Константиновкой
ВС РФ уничтожили пикап, НРТК и минометный расчет ВСУ под Константиновкой