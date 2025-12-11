ВС России уничтожили технику и личный состав ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем и артиллерии "Южной" группировки российских войск обнаружили и уничтожили миномётный расчёт, пикап и наземный роботехнический комплекс противника на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Константиновка операторы БПЛА выявили огневую позицию, с которой два военнослужащих ВСУ вели миномётный обстрел российских позиций из 120-мм орудия. Точным огневым поражением миномётный расчёт был уничтожен", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в результате точечных ударов был уничтожен автомобиль и НРТК ВСУ.