ВС России уничтожили технику и личный состав ВСУ под Константиновкой
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 11.12.2025
ВС России уничтожили технику и личный состав ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили технику и личный состав ВСУ под Константиновкой
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
константиновка
донецкая народная республика
безопасность, россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили технику и личный состав ВСУ под Константиновкой

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем и артиллерии "Южной" группировки российских войск обнаружили и уничтожили миномётный расчёт, пикап и наземный роботехнический комплекс противника на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Константиновка операторы БПЛА выявили огневую позицию, с которой два военнослужащих ВСУ вели миномётный обстрел российских позиций из 120-мм орудия. Точным огневым поражением миномётный расчёт был уничтожен", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в результате точечных ударов был уничтожен автомобиль и НРТК ВСУ.
"В ходе патрулирования зон ответственности восточнее н.п. Константиновка операторы ударных дронов войск беспилотных систем "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пикап и наземный роботехнический комплекс ВСУ", - отметили в ведомстве.
В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ
