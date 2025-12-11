Военные инженеры завершают строительство водяных скважин в ДНР

ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск ВС России завершают масштабную работу по обеспечению водоснабжения населённых пунктов ДНР, куда ранее вода почти не поступала, рассказал РИА Новости старший сводной группировки подполковник Александр Безруков.

По его словам, перед военными и коммунальными службами стоит задача оборудовать в ДНР 45 скважин, из которых 21 уже полностью выполнена и передана в эксплуатацию.

"Силами инженерных войск, расчётом ПБУ-100 (Передвижная буровая установка-ред.) пробурена скважина. И силами " Воды Донбасса " установлен резервуар. Сейчас в совокупности это всё работает", — рассказал Безруков.

Он отметил, что темпы работ зависят от особенностей грунта. На месте, где сейчас находится оперативная группа, бурение заняло около недели, однако в районе Шахтёрска процесс сложнее и может занимать от 15 до 20 дней из-за каменистой породы.