Военные инженеры завершают строительство водяных скважин в ДНР
Военные инженеры завершают строительство водяных скважин в ДНР - РИА Новости, 11.12.2025
Военные инженеры завершают строительство водяных скважин в ДНР
Военнослужащие инженерных войск ВС России завершают масштабную работу по обеспечению водоснабжения населённых пунктов ДНР, куда ранее вода почти не поступала,... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Военные инженеры завершают строительство водяных скважин в ДНР
Военные инженеры ВС РФ завершают массовое строительство водяных скважин в ДНР
ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск ВС России завершают масштабную работу по обеспечению водоснабжения населённых пунктов ДНР, куда ранее вода почти не поступала, рассказал РИА Новости старший сводной группировки подполковник Александр Безруков.
По его словам, перед военными и коммунальными службами стоит задача оборудовать в ДНР
45 скважин, из которых 21 уже полностью выполнена и передана в эксплуатацию.
"Силами инженерных войск, расчётом ПБУ-100 (Передвижная буровая установка-ред.) пробурена скважина. И силами "Воды Донбасса
" установлен резервуар. Сейчас в совокупности это всё работает", — рассказал Безруков.
Он отметил, что темпы работ зависят от особенностей грунта. На месте, где сейчас находится оперативная группа, бурение заняло около недели, однако в районе Шахтёрска процесс сложнее и может занимать от 15 до 20 дней из-за каменистой породы.
"У нас сейчас работает 17 расчётов ПБУ-100, то есть одновременно ведутся работы на 17 точках. Осталось совсем немного. К Новому году закончим", — подчеркнул подполковник.