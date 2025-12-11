Рейтинг@Mail.ru
17:15 11.12.2025
Премьер Словакии заявил, что не поддержит помощь Украине на саммите ЕС
в мире, словакия, украина, брюссель, роберт фицо, антониу кошта, европейский совет, евросовет, санкции в отношении россии, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Брюссель, Роберт Фицо, Антониу Кошта, Европейский совет, Евросовет, Санкции в отношении России, Евросоюз
Премьер Словакии заявил, что не поддержит помощь Украине на саммите ЕС

Фицо сообщил Кошту, что не поддержит схем по покрытию военных расходов Украины

Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что проинформировал главу Европейского совета Антониу Кошту о том, что на предстоящем саммите Европейского союза не будет поддерживать инициатив, направленных на финансирование военных расходов Украины, где требовалось бы участие Словакии.
Фицо сообщил, что направил письмо председателю Европейского совета, где изложил позицию, которую он будет представлять на саммите Евросоюза, запланированном на 18-19 декабря в Брюсселе.
"Не могу поддержать и ни под каким давлением не поддержку никакого решения по поддержке военных расходов Украины, в котором бы должна была участвовать Словакия. Уважаю суверенное право государств-членов Евросоюза на добровольной основе принять другое решение", - процитировал Фицо текст письма главе Евросовета в ходе ответов на вопросы депутатов, трансляция велась на официальном сайте словацкого парламента в четверг.
Фицо в начале декабря говорил, что на саммите Европейского союза, который запланирован на следующей неделе, не хочет поддерживать инициативы, которые бы способствовали продолжению конфликта на Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины
14 ноября, 21:39
 
