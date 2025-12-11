Глава FIB выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Скрынника

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент Международной федерации бенди (FIB) Хенрик Нильссон выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы организации, руководителя Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника.
"С глубокой скорбью мы оплакиваем кончину бывшего президента FIB Бориса Скрынника. Он был не только выдающимся спортсменом и преданным лидером своей национальной федерации, но и дальновидным президентом FIB. Его неустанная преданность и страсть к бенди способствовали развитию этого вида спорта во многих новых странах. Во время его руководства прошло несколько чемпионатов мира на самом высоком уровне - его огромный вклад никогда не будет забыт. От имени FIB мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и всем, кого затронула его замечательная жизнь и работа", - цитирует Нильссона сайт международной федерации.
В бытность игроком уроженец Архангельска Скрынник выступал за местный "Водник", а также за сыктывкарский "Строитель". По окончании карьеры вернулся в "Водник", проделав путь от начальника команды до президента клуба.
