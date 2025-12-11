Рейтинг@Mail.ru
Глава FIB выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Скрынника - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Хоккей
Хоккей
 
17:01 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/skrynnik-2061443721.html
Глава FIB выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Скрынника
Глава FIB выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Скрынника - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Глава FIB выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Скрынника
Президент Международной федерации бенди (FIB) Хенрик Нильссон выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы организации, руководителя Федерации хоккея РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T17:01:00+03:00
2025-12-11T17:01:00+03:00
хоккей
спорт
архангельск
борис скрынник
fib
фхмр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827535466_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_1808c7cc4e9364c0df19b886213c7dd9.jpg
/20251211/skrynnik-2061363112.html
архангельск
спорт, архангельск, борис скрынник, fib, фхмр
Хоккей, Спорт, Архангельск, Борис Скрынник, FIB, ФХМР
Глава FIB выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Скрынника

Президент FIB Нильссон выразил соболезнования в связи со смертью Скрынника

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБорис Скрынник
Борис Скрынник - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Борис Скрынник. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент Международной федерации бенди (FIB) Хенрик Нильссон выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы организации, руководителя Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника.
Скрынник скончался 11 декабря на 78-м году жизни. Он возглавил ФХМР в сентябре 2009 года, четырежды переизбираясь на новый срок. В феврале 2006 года был избран президентом FIB, которую возглавлял вплоть до октября 2022 года.
«
"С глубокой скорбью мы оплакиваем кончину бывшего президента FIB Бориса Скрынника. Он был не только выдающимся спортсменом и преданным лидером своей национальной федерации, но и дальновидным президентом FIB. Его неустанная преданность и страсть к бенди способствовали развитию этого вида спорта во многих новых странах. Во время его руководства прошло несколько чемпионатов мира на самом высоком уровне - его огромный вклад никогда не будет забыт. От имени FIB мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и всем, кого затронула его замечательная жизнь и работа", - цитирует Нильссона сайт международной федерации.
В бытность игроком уроженец Архангельска Скрынник выступал за местный "Водник", а также за сыктывкарский "Строитель". По окончании карьеры вернулся в "Водник", проделав путь от начальника команды до президента клуба.
Президент федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Умер президент Федерации хоккея с мячом Скрынник
ХоккейСпортАрхангельскБорис СкрынникFIBФХМР
 
