"Шереметьево" на фоне ограничений рассказал о мерах поддержки пассажиров

"Меры поддержки и сервисы для пассажиров в аэропорту Шереметьево: информирование на стойках информации в терминалах, обеспечение питьевой водой: питьевые фонтаны, кулеры с горячей водой", - говорится в сообщении "Шереметьево".

Также там перечислены: доступ в комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до семи лет, игровые зоны для несовершеннолетних детей, медпункты в терминалах с режимом работы 24/7, специализированные залы ожидания для маломобильных пассажиров с режимом работы 24/7.