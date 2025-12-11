"Шереметьево" на фоне ограничений рассказал о мерах поддержки пассажиров

https://ria.ru/20251211/sheremetevo-2061278915.html
Аэропорт "Шереметьево" на фоне временных ограничений на полёты перечислил меры поддержки и сервисы для пассажиров, в числе которых информирование, вода, комната
2025-12-11T06:51:00+03:00
2025-12-11T06:51:00+03:00
2025-12-11T06:52:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Аэропорт "Шереметьево" на фоне временных ограничений на полёты перечислил
меры поддержки и сервисы для пассажиров, в числе которых информирование, вода, комната матери и ребенка, зарядные станции для мобильников, игровые зоны.
"Меры поддержки и сервисы для пассажиров в аэропорту Шереметьево: информирование на стойках информации в терминалах, обеспечение питьевой водой: питьевые фонтаны, кулеры с горячей водой", - говорится в сообщении "Шереметьево".
Также там перечислены: доступ в комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до семи лет, игровые зоны для несовершеннолетних детей, медпункты в терминалах с режимом работы 24/7, специализированные залы ожидания для маломобильных пассажиров с режимом работы 24/7.
Есть и зарядные станции для персональных мобильных устройств и бесплатный WI-FI.