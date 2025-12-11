Рейтинг@Mail.ru
Салат с гранатом "Гранатовый браслет": рецепт на Новый год
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 11.12.2025 (обновлено: 17:12 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/salat-granatovyj-braslet-recept-2061403094.html
Салат "Гранатовый браслет": классический рецепт к году Огненной Лошади
Салат с гранатом "Гранатовый браслет": рецепт на Новый год
Салат "Гранатовый браслет": классический рецепт к году Огненной Лошади
Наступающий 2026 год пройдет под влиянием Огненной Красной Лошади, которая ценит порядок, простоту и комфорт. Чтобы он прошел успешно, эзотерики советуют... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:31:00+03:00
2025-12-11T17:12:00+03:00
салат
рецепты салатов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762104194_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_4e137433314668975adf60d893422faf.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762104194_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_75553fc1c4d8347ab1055f85d739ed1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
салат, рецепты салатов
салат, Рецепты салатов

Салат "Гранатовый браслет": классический рецепт к году Огненной Лошади

© Depositphotos.com / nad.loboda.gmail.comСалат "Гранатовый браслет"
Салат Гранатовый браслет - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Depositphotos.com / nad.loboda.gmail.com
Салат "Гранатовый браслет" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Наступающий 2026 год пройдет под влиянием Огненной Красной Лошади, которая ценит порядок, простоту и комфорт. Чтобы он прошел успешно, эзотерики советуют приготовить блюда из фруктов, сезонных овощей, накрыть стол в красных и золотых оттенках. Новогодний салат "Гранатовый браслет" — идеальный вариант. Круглая форма, символизирующая богатство, украшение из сочных и ярких зерен граната — то, что понравится символу года и притянет удачу. Как приготовить классический салат с гранатом, как выбрать удачный плод, варианты украшения новогоднего салата, — в материале РИА Новости.
До Нового года осталось
время московское
00
дней
:
00
часов
:
00
минут
:
0 0
секунд

Ингредиенты для классического рецепта

Чтобы приготовить "Гранатовый браслет", вам понадобится (из расчета на 6-8 порций):
  1. Куриное филе — 300 г. По рецепту его можно отварить в подсоленной воде или поджарить на растительном масле.
  2. Картофель — 200 г.
  3. Свекла — 300 г. (1-2 шт. среднего размера).
  4. Морковь — 200 г (1-2 шт. среднего размера).
  5. Куриные яйца — 3 шт.
  6. Очищенные грецкие орехи — 80-100 г.
  7. Гранат — 1-2 шт. (крупного размера).
  8. Лук красный или репчатый — 1 шт.
  9. Майонез — 200-250 г. (подойдет любой).
  10. Соль, перец — по вкусу.
При приготовлении классического "Гранатового браслета" все ингредиенты укладывают слоями в форме круга и пропитывают майонезом. Главное — соблюдать очередность слоев и не забывать о соусе, чтобы блюдо получилось одновременно нежным, пикантным и сытным.
© Фото : FreepikГранат
Гранат - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Freepik
Гранат. Архивное фото

Пошаговое приготовление по слоям

Перед тем как приготовить салат с гранатом отварите курицу, яйца и все овощи. Чтобы мясо было сочным, его можно запечь в фольге с добавлением трав (30 минут при 180°С) или обжарить на сковороде до готовности. Также в духовку можно отправить овощи — так сохраняются полезные питательные вещества, а вкус и аромат становятся насыщеннее.
Лук можете добавлять в свежем виде, нарезав его мелким кубиком, заранее обжарить на растительном масле или замариновать в уксусе. Чтобы сбавить остроту, обдайте его кипятком. Орехи подсушите на сухой сковороде.
Пошаговый рецепт "Гранатового браслета":
  1. Охлажденное мясо нарежьте на небольшие кусочки.
  2. Очистите овощи и яйца. По отдельности натрите картофель, свеклу, морковь и яйца на крупной терке.
  3. Возьмите широкое плоское блюдо, на котором будет подаваться салат. Поставьте в середину стакан, смазанный растительном маслом, и начните вокруг него выкладывать слои будущего салата.
  4. Выложите картофель, слегка посолите и смажьте майонезом.
  5. Второй слой — морковь. Посолите и смажьте майонезом.
  6. Следующий — курица и лук. Можете перемешать их или выложить по очереди: сначала мясо, затем лук. Добавьте майонез.
  7. Четвертый слой — яйца и майонез.
  8. Пятый слой — ½ от всех орехов, свекла и следующая половина орехов. Обильно смажьте его майонезом.
  9. Уложите на слой свеклы зерна граната, чуть приминая их.
  10. Осторожно выкрутите стакан и поместите готовый салат в холодильник на 2-3 часа.
Чтобы салат был воздушным, укладывайте майонез сеточкой — вырежьте небольшой уголок на упаковке или поместите соус в кондитерский мешок. А вместо стакана вы можете использовать круглую форму для выпечки с выемкой посередине. Предварительно смажьте ее маслом и украсьте салат зернами граната перед подачей.

Какой гранат выбрать и чем заменить курицу

Чтобы вкусный салат с гранатом не был испорчен кислыми зернами с косточками и страхом сломать зуб, нужно выбрать плод определенного сорта. Это могут быть:
  1. "Моллар де Эльче" — крупные плоды без косточек ярко-красного цвета. Часто встречаются в супермаркетах, когда наступает сезон граната. Сладкий вкус с легкой кислинкой.
  2. "Бала Мюрсаль" — азербайджанский сорт с плодами весом до 0,5 кг. Зерна с не сильно жесткими косточками небольшого размера. Кисло-сладкий, сочный, с крупными зернами.
  3. "Акко", "Шани Ям" — израильский сорт с сочными плодами без косточек.
  4. "Гюлоша красная" и "Гюлоша розовая" — сорт из Азербайджана с крупными зернами, но средними косточками.
Выбирая фрукт, обратите внимание на:
  • вес — если гранат тяжелый, значит в нем с большой вероятностью сочные большие зерна;
  • звук при постукивании — звонкий и четкий звук говорит о спелости граната;
  • "корону" — раскрытая, красноватая, без высохших краев.
Чтобы оттенить вкус граната, можно заменить отварную курицу на другое мясо. Это может быть говядина или язык ("Царский" вариант), индейка (повысит содержание белка в блюде) или копченую птицу (отлично сочетается с маринованным луком).
Если беспокоитесь о фигуре, приготовьте "Легкий" вариант: замените картофель на листья салата, майонез на греческий йогурт с добавлением горчицы. Также вы можете не добавлять лук или орехи — замените их на сыр или чернослив соответственно.
© iStock.com / vkuslandiaСалат "Гранатовый браслет"
Салат Гранатовый браслет - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© iStock.com / vkuslandia
Салат "Гранатовый браслет" . Архивное фото

Как украсить салат к Новому году 2026

Варианты для эффектной подачи салата:
  1. "Рождественский венок". Уложите вокруг салата веточки укропа, которые будут имитировать еловые ветки. Сверху можете добавить нарезанные помидоры черри, листья петрушки, капельки майонеза и присыпать мелко натертым сыром для имитации снега.
  2. Зерна как новогодние игрушки. Выложите гранатовые зерна в форме елочных игрушек, делая отступ. Для заполнения пространства используйте половинки грецких орехов, зелень, маслины.
  3. Розы. Нарежьте свеклу тонкими слайсами. Выложите их, формируя розочку. Не забудьте добавить веточки петрушки.
"Гранатовый браслет" сам по себе эффектен. Достаточно выложить его на праздничном красном или золотом блюде, добавить зелень — гости не останутся равнодушными.
 
салатРецепты салатов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала