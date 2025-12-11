Салат "Гранатовый браслет": классический рецепт к году Огненной Лошади

МОСКВА — РИА Новости. Наступающий 2026 год пройдет под влиянием Огненной Красной Лошади, которая ценит порядок, простоту и комфорт. Чтобы он прошел успешно, эзотерики советуют приготовить блюда из фруктов, сезонных овощей, накрыть стол в красных и золотых оттенках. Новогодний салат "Гранатовый браслет" — идеальный вариант. Круглая форма, символизирующая богатство, украшение из сочных и ярких зерен граната — то, что понравится символу года и притянет удачу. Как приготовить классический салат с гранатом, как выбрать удачный плод, варианты украшения новогоднего салата, — в материале РИА Новости.
Ингредиенты для классического рецепта
Чтобы приготовить "Гранатовый браслет", вам понадобится (из расчета на 6-8 порций):
- Куриное филе — 300 г. По рецепту его можно отварить в подсоленной воде или поджарить на растительном масле.
- Картофель — 200 г.
- Свекла — 300 г. (1-2 шт. среднего размера).
- Морковь — 200 г (1-2 шт. среднего размера).
- Куриные яйца — 3 шт.
- Очищенные грецкие орехи — 80-100 г.
- Гранат — 1-2 шт. (крупного размера).
- Лук красный или репчатый — 1 шт.
- Майонез — 200-250 г. (подойдет любой).
- Соль, перец — по вкусу.
При приготовлении классического "Гранатового браслета" все ингредиенты укладывают слоями в форме круга и пропитывают майонезом. Главное — соблюдать очередность слоев и не забывать о соусе, чтобы блюдо получилось одновременно нежным, пикантным и сытным.
Пошаговое приготовление по слоям
Перед тем как приготовить салат с гранатом отварите курицу, яйца и все овощи. Чтобы мясо было сочным, его можно запечь в фольге с добавлением трав (30 минут при 180°С) или обжарить на сковороде до готовности. Также в духовку можно отправить овощи — так сохраняются полезные питательные вещества, а вкус и аромат становятся насыщеннее.
Лук можете добавлять в свежем виде, нарезав его мелким кубиком, заранее обжарить на растительном масле или замариновать в уксусе. Чтобы сбавить остроту, обдайте его кипятком. Орехи подсушите на сухой сковороде.
Пошаговый рецепт "Гранатового браслета":
- Охлажденное мясо нарежьте на небольшие кусочки.
- Очистите овощи и яйца. По отдельности натрите картофель, свеклу, морковь и яйца на крупной терке.
- Возьмите широкое плоское блюдо, на котором будет подаваться салат. Поставьте в середину стакан, смазанный растительном маслом, и начните вокруг него выкладывать слои будущего салата.
- Выложите картофель, слегка посолите и смажьте майонезом.
- Второй слой — морковь. Посолите и смажьте майонезом.
- Следующий — курица и лук. Можете перемешать их или выложить по очереди: сначала мясо, затем лук. Добавьте майонез.
- Четвертый слой — яйца и майонез.
- Пятый слой — ½ от всех орехов, свекла и следующая половина орехов. Обильно смажьте его майонезом.
- Уложите на слой свеклы зерна граната, чуть приминая их.
- Осторожно выкрутите стакан и поместите готовый салат в холодильник на 2-3 часа.
Чтобы салат был воздушным, укладывайте майонез сеточкой — вырежьте небольшой уголок на упаковке или поместите соус в кондитерский мешок. А вместо стакана вы можете использовать круглую форму для выпечки с выемкой посередине. Предварительно смажьте ее маслом и украсьте салат зернами граната перед подачей.
Какой гранат выбрать и чем заменить курицу
Чтобы вкусный салат с гранатом не был испорчен кислыми зернами с косточками и страхом сломать зуб, нужно выбрать плод определенного сорта. Это могут быть:
- "Моллар де Эльче" — крупные плоды без косточек ярко-красного цвета. Часто встречаются в супермаркетах, когда наступает сезон граната. Сладкий вкус с легкой кислинкой.
- "Бала Мюрсаль" — азербайджанский сорт с плодами весом до 0,5 кг. Зерна с не сильно жесткими косточками небольшого размера. Кисло-сладкий, сочный, с крупными зернами.
- "Акко", "Шани Ям" — израильский сорт с сочными плодами без косточек.
- "Гюлоша красная" и "Гюлоша розовая" — сорт из Азербайджана с крупными зернами, но средними косточками.
Выбирая фрукт, обратите внимание на:
- вес — если гранат тяжелый, значит в нем с большой вероятностью сочные большие зерна;
- звук при постукивании — звонкий и четкий звук говорит о спелости граната;
- "корону" — раскрытая, красноватая, без высохших краев.
Чтобы оттенить вкус граната, можно заменить отварную курицу на другое мясо. Это может быть говядина или язык ("Царский" вариант), индейка (повысит содержание белка в блюде) или копченую птицу (отлично сочетается с маринованным луком).
Если беспокоитесь о фигуре, приготовьте "Легкий" вариант: замените картофель на листья салата, майонез на греческий йогурт с добавлением горчицы. Также вы можете не добавлять лук или орехи — замените их на сыр или чернослив соответственно.
© iStock.com / vkuslandiaСалат "Гранатовый браслет"
© iStock.com / vkuslandia
Салат "Гранатовый браслет" . Архивное фото
Как украсить салат к Новому году 2026
Варианты для эффектной подачи салата:
- "Рождественский венок". Уложите вокруг салата веточки укропа, которые будут имитировать еловые ветки. Сверху можете добавить нарезанные помидоры черри, листья петрушки, капельки майонеза и присыпать мелко натертым сыром для имитации снега.
- Зерна как новогодние игрушки. Выложите гранатовые зерна в форме елочных игрушек, делая отступ. Для заполнения пространства используйте половинки грецких орехов, зелень, маслины.
- Розы. Нарежьте свеклу тонкими слайсами. Выложите их, формируя розочку. Не забудьте добавить веточки петрушки.
"Гранатовый браслет" сам по себе эффектен. Достаточно выложить его на праздничном красном или золотом блюде, добавить зелень — гости не останутся равнодушными.