Салат "Гранатовый браслет": классический рецепт к году Огненной Лошади

МОСКВА — РИА Новости. Наступающий 2026 год пройдет под влиянием Огненной Красной Лошади, которая ценит порядок, простоту и комфорт. Чтобы он прошел успешно, эзотерики советуют приготовить блюда из фруктов, сезонных овощей, накрыть стол в красных и золотых оттенках. Новогодний салат "Гранатовый браслет" — идеальный вариант. Круглая форма, символизирующая богатство, украшение из сочных и ярких зерен граната — то, что понравится символу года и притянет удачу. Как приготовить классический салат с гранатом, как выбрать удачный плод, варианты украшения новогоднего салата, — в материале РИА Новости.

Ингредиенты для классического рецепта

Чтобы приготовить "Гранатовый браслет", вам понадобится (из расчета на 6-8 порций):

Куриное филе — 300 г. По рецепту его можно отварить в подсоленной воде или поджарить на растительном масле. Картофель — 200 г. Свекла — 300 г. (1-2 шт. среднего размера). Морковь — 200 г (1-2 шт. среднего размера). Куриные яйца — 3 шт. Очищенные грецкие орехи — 80-100 г. Гранат — 1-2 шт. (крупного размера). Лук красный или репчатый — 1 шт. Майонез — 200-250 г. (подойдет любой). Соль, перец — по вкусу.

При приготовлении классического "Гранатового браслета" все ингредиенты укладывают слоями в форме круга и пропитывают майонезом. Главное — соблюдать очередность слоев и не забывать о соусе, чтобы блюдо получилось одновременно нежным, пикантным и сытным.

Пошаговое приготовление по слоям

Перед тем как приготовить салат с гранатом отварите курицу, яйца и все овощи. Чтобы мясо было сочным, его можно запечь в фольге с добавлением трав (30 минут при 180°С) или обжарить на сковороде до готовности. Также в духовку можно отправить овощи — так сохраняются полезные питательные вещества, а вкус и аромат становятся насыщеннее.

Лук можете добавлять в свежем виде, нарезав его мелким кубиком, заранее обжарить на растительном масле или замариновать в уксусе. Чтобы сбавить остроту, обдайте его кипятком. Орехи подсушите на сухой сковороде.

Пошаговый рецепт "Гранатового браслета":

Охлажденное мясо нарежьте на небольшие кусочки. Очистите овощи и яйца. По отдельности натрите картофель, свеклу, морковь и яйца на крупной терке. Возьмите широкое плоское блюдо, на котором будет подаваться салат. Поставьте в середину стакан, смазанный растительном маслом, и начните вокруг него выкладывать слои будущего салата. Выложите картофель, слегка посолите и смажьте майонезом. Второй слой — морковь. Посолите и смажьте майонезом. Следующий — курица и лук. Можете перемешать их или выложить по очереди: сначала мясо, затем лук. Добавьте майонез. Четвертый слой — яйца и майонез. Пятый слой — ½ от всех орехов, свекла и следующая половина орехов. Обильно смажьте его майонезом. Уложите на слой свеклы зерна граната, чуть приминая их. Осторожно выкрутите стакан и поместите готовый салат в холодильник на 2-3 часа.

Чтобы салат был воздушным, укладывайте майонез сеточкой — вырежьте небольшой уголок на упаковке или поместите соус в кондитерский мешок. А вместо стакана вы можете использовать круглую форму для выпечки с выемкой посередине. Предварительно смажьте ее маслом и украсьте салат зернами граната перед подачей.

Какой гранат выбрать и чем заменить курицу

Чтобы вкусный салат с гранатом не был испорчен кислыми зернами с косточками и страхом сломать зуб, нужно выбрать плод определенного сорта. Это могут быть:

"Моллар де Эльче" — крупные плоды без косточек ярко-красного цвета. Часто встречаются в супермаркетах, когда наступает сезон граната. Сладкий вкус с легкой кислинкой. "Бала Мюрсаль" — азербайджанский сорт с плодами весом до 0,5 кг. Зерна с не сильно жесткими косточками небольшого размера. Кисло-сладкий, сочный, с крупными зернами. "Акко", "Шани Ям" — израильский сорт с сочными плодами без косточек. "Гюлоша красная" и "Гюлоша розовая" — сорт из Азербайджана с крупными зернами, но средними косточками.

Выбирая фрукт, обратите внимание на:

вес — если гранат тяжелый, значит в нем с большой вероятностью сочные большие зерна;

звук при постукивании — звонкий и четкий звук говорит о спелости граната;

"корону" — раскрытая, красноватая, без высохших краев.

Чтобы оттенить вкус граната, можно заменить отварную курицу на другое мясо. Это может быть говядина или язык ("Царский" вариант), индейка (повысит содержание белка в блюде) или копченую птицу (отлично сочетается с маринованным луком).

Если беспокоитесь о фигуре, приготовьте "Легкий" вариант: замените картофель на листья салата, майонез на греческий йогурт с добавлением горчицы. Также вы можете не добавлять лук или орехи — замените их на сыр или чернослив соответственно.

© iStock.com / vkuslandia Салат "Гранатовый браслет" © iStock.com / vkuslandia Салат "Гранатовый браслет" . Архивное фото

Как украсить салат к Новому году 2026

Варианты для эффектной подачи салата:

"Рождественский венок". Уложите вокруг салата веточки укропа, которые будут имитировать еловые ветки. Сверху можете добавить нарезанные помидоры черри, листья петрушки, капельки майонеза и присыпать мелко натертым сыром для имитации снега. Зерна как новогодние игрушки. Выложите гранатовые зерна в форме елочных игрушек, делая отступ. Для заполнения пространства используйте половинки грецких орехов, зелень, маслины. Розы. Нарежьте свеклу тонкими слайсами. Выложите их, формируя розочку. Не забудьте добавить веточки петрушки.