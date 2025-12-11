Рейтинг@Mail.ru
Анохин обсудил вопросы подготовки кадров для РЖД в Смоленской области - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:14 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/rossiya-2061524626.html
Анохин обсудил вопросы подготовки кадров для РЖД в Смоленской области
Анохин обсудил вопросы подготовки кадров для РЖД в Смоленской области - РИА Новости, 11.12.2025
Анохин обсудил вопросы подготовки кадров для РЖД в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил вопросы подготовки кадров на встрече с заместителем начальника Московской железной дороги по... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T21:14:00+03:00
2025-12-11T21:14:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
московская железная дорога
центральная пригородная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, московская железная дорога, центральная пригородная пассажирская компания, ржд
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Московская железная дорога, Центральная пригородная пассажирская компания, РЖД
Анохин обсудил вопросы подготовки кадров для РЖД в Смоленской области

Василий Анохин обсудил вопросы подготовки кадров для РЖД в Смоленской области

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил вопросы подготовки кадров на встрече с заместителем начальника Московской железной дороги по территориальному управлению в Смоленской области Артемом Устиновым.
В регионе специалистов для РЖД готовят Вяземская академия технологий и транспорта и Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса. В этих учреждениях в настоящее время обучаются 1266 студентов, из них 295 — целевики.
Студенты заключают договоры о целевом обучении с Московской дирекцией тяги, Центральной пригородной пассажирской компанией, Сервисным локомотивным депо "Смоленск" и Московской Дирекцией моторвагонного подвижного состава. В качестве преподавателей работают действующие железнодорожники.
"Обеспечение качественным и доступным образованием нашей молодежи — один из наших приоритетов. Создаем необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты оставались работать в Смоленской области", — написал Анохин в своем официальном канале в телеграм-мессенджере.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинМосковская железная дорогаЦентральная пригородная пассажирская компанияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала