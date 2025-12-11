Анохин обсудил вопросы подготовки кадров для РЖД в Смоленской области

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил вопросы подготовки кадров на встрече с заместителем начальника Московской железной дороги по территориальному управлению в Смоленской области Артемом Устиновым.
В регионе специалистов для РЖД готовят Вяземская академия технологий и транспорта и Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса. В этих учреждениях в настоящее время обучаются 1266 студентов, из них 295 — целевики.
Студенты заключают договоры о целевом обучении с Московской дирекцией тяги, Центральной пригородной пассажирской компанией, Сервисным локомотивным депо "Смоленск" и Московской Дирекцией моторвагонного подвижного состава. В качестве преподавателей работают действующие железнодорожники.
"Обеспечение качественным и доступным образованием нашей молодежи — один из наших приоритетов. Создаем необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты оставались работать в Смоленской области", — написал Анохин в своем официальном канале в телеграм-мессенджере.