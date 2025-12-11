Единовременную выплату к Новому году получат мурманские бюджетники

МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Все работники бюджетной сферы Мурманской области, кроме муниципальных и государственных служащих, получат единовременную выплату к Новому году, на эти цели направлено три миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Мы приняли решение обеспечить единовременную выплату перед Новым годом всем работникам бюджетной сферы, кроме чиновников – сотрудников региональных ведомств и муниципальных администраций. Все остальные бюджетники, а у нас в регионе их более 60 тысяч, получат единовременную предпраздничную выплату", - сказал Чибис на совещании.

Глава региона пояснил, что педагоги общего образования, воспитатели, преподаватели СПО, педагоги дополнительного образования, в том числе тренеры, педагоги школ искусств, а также педагоги детских домов получат не менее 40 тысяч рублей, младшие воспитатели (нянечки) - не менее 20 тысяч, врачи - не менее 100 тысяч рублей.

Для среднего медперсонала предусмотрены выплаты не менее 30 тысяч рублей, для младшего - не менее 15 тысяч. Социальные работники, пожарные и спасатели, а также работники культуры получат не менее 40 тысяч. Выплаты будут произведены с учетом отработанного времени.

Также губернатор поручил в рамках этих выплат предусмотреть поощрение и другим бюджетникам.

"Выплаты должны быть справедливыми. Новички, - те, кто начал работу в учреждении месяц-два назад должны получить выплату в соизмеримом размере. – И, конечно, работник не должен иметь дисциплинарных взысканий. За этим проследят руководители учреждений, а руководство региональных и муниципальных ведомств проконтролирует честность и прозрачность выплат", – подчеркнул Чибис.

Владимиром Путиным. Как отметили в региональном правительстве, ранее губернатору удалось добиться федеральной поддержки – решение о выделении дополнительного финансирования в размере 3,6 миллиарда рублей было принято по итогам встречи с президентом РФ

"Такого подарка бюджетникам со стороны губернатора, со стороны президента еще не было. Думаю, что коллеги меня поддержат, что вашему умению аргументировано, правильно расставлять акценты в плане финансового обеспечения Мурманской области сегодня бесценны. Я хочу сказать большие слова благодарности, потому что для меня, например, 40 тысяч рублей на новогодний праздник - это очень хорошая реальная дополнительная выплата, чтобы сохранить реальный доход граждан", - отметила председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова, слова которой приводит министерство информационной политики региона.

В свою очередь председатель СОП "Мурманский областной совет профессиональных союзов" Никита Бобриков отметил, что выплата своевременная и очень справедливая.