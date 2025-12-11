Рейтинг@Mail.ru
Единовременную выплату к Новому году получат мурманские бюджетники - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/rossiya-2061507585.html
Единовременную выплату к Новому году получат мурманские бюджетники
Единовременную выплату к Новому году получат мурманские бюджетники - РИА Новости, 11.12.2025
Единовременную выплату к Новому году получат мурманские бюджетники
Все работники бюджетной сферы Мурманской области, кроме муниципальных и государственных служащих, получат единовременную выплату к Новому году, на эти цели... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T19:19:00+03:00
2025-12-11T19:19:00+03:00
мурманская область
андрей чибис
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014099762_0:107:3095:1848_1920x0_80_0_0_a10d0382f11f1362549c9c1a94562eac.jpg
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014099762_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1ddbfc983ad45698dde1c351716a9d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, андрей чибис, россия
Мурманская область, Андрей Чибис, Россия
Единовременную выплату к Новому году получат мурманские бюджетники

Чибис: единовременную выплату к Новому году получат мурманские бюджетники

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Все работники бюджетной сферы Мурманской области, кроме муниципальных и государственных служащих, получат единовременную выплату к Новому году, на эти цели направлено три миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"Мы приняли решение обеспечить единовременную выплату перед Новым годом всем работникам бюджетной сферы, кроме чиновников – сотрудников региональных ведомств и муниципальных администраций. Все остальные бюджетники, а у нас в регионе их более 60 тысяч, получат единовременную предпраздничную выплату", - сказал Чибис на совещании.
Глава региона пояснил, что педагоги общего образования, воспитатели, преподаватели СПО, педагоги дополнительного образования, в том числе тренеры, педагоги школ искусств, а также педагоги детских домов получат не менее 40 тысяч рублей, младшие воспитатели (нянечки) - не менее 20 тысяч, врачи - не менее 100 тысяч рублей.
Для среднего медперсонала предусмотрены выплаты не менее 30 тысяч рублей, для младшего - не менее 15 тысяч. Социальные работники, пожарные и спасатели, а также работники культуры получат не менее 40 тысяч. Выплаты будут произведены с учетом отработанного времени.
Также губернатор поручил в рамках этих выплат предусмотреть поощрение и другим бюджетникам.
"Выплаты должны быть справедливыми. Новички, - те, кто начал работу в учреждении месяц-два назад должны получить выплату в соизмеримом размере. – И, конечно, работник не должен иметь дисциплинарных взысканий. За этим проследят руководители учреждений, а руководство региональных и муниципальных ведомств проконтролирует честность и прозрачность выплат", – подчеркнул Чибис.
Как отметили в региональном правительстве, ранее губернатору удалось добиться федеральной поддержки – решение о выделении дополнительного финансирования в размере 3,6 миллиарда рублей было принято по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Такого подарка бюджетникам со стороны губернатора, со стороны президента еще не было. Думаю, что коллеги меня поддержат, что вашему умению аргументировано, правильно расставлять акценты в плане финансового обеспечения Мурманской области сегодня бесценны. Я хочу сказать большие слова благодарности, потому что для меня, например, 40 тысяч рублей на новогодний праздник - это очень хорошая реальная дополнительная выплата, чтобы сохранить реальный доход граждан", - отметила председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова, слова которой приводит министерство информационной политики региона.
В свою очередь председатель СОП "Мурманский областной совет профессиональных союзов" Никита Бобриков отметил, что выплата своевременная и очень справедливая.
"Эти деньги пойдут на поддержку ключевых специалистов, которые для нашего региона крайне важны. Профсоюзы всегда за справедливость, и справедливость то слово, которым можно охарактеризовать эту выплату. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку, с коллективами встречаться, разъяснять", - сказал Бобриков.
 
Мурманская областьАндрей ЧибисРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала