Гросси оценил уровень сотрудничества России и МАГАТЭ по ЗАЭС

ВЕНА, 11 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил РИА Новости о профессиональном уровне сотрудничества МАГАТЭ и России по вопросам безопасности Запорожской АЭС.
"У нас существует, как вы знаете, очень профессиональная система взаимодействия — как на самой станции, так и через механизм периодических консультаций в так называемом пленарном формате, где участвуют все заинтересованные стороны: МИД, разумеется, "Росатом" во главе с генеральным директором господином (Алексеем - ред.) Лихачевым, затем российский регулятор — Ростехнадзор, затем представители "Росэнергоатома", представители вооруженных сил, а также Росгвардии. То есть присутствуют все основные игроки", - сказал он, комментируя вопрос о текущем уровне сотрудничества между МАГАТЭ и Россией по обеспечению безопасности и защищенности ЗАЭС.
Глава МАГАТЭ пояснил, что это позволяет сторонам вести очень детальные и обстоятельные обсуждения, которые затрагивают конкретные технические вопросы эксплуатации станции.
"Мы также анализируем ситуацию с безопасностью вокруг нее. Рассматриваем будущие планы в части физической защиты и безопасности объекта. Кроме того, непосредственно на площадке существует постоянная коммуникация между руководителем группы МАГАТЭ и руководством станции", - добавил Гросси.
При этом он уточнил, что это не означает, что стороны во всем согласны друг с другом.
"Это нормальная дискуссия, но это профессиональная дискуссия между специалистами. И не забывайте, что у нас там разные функции: есть чисто технический мандат, но есть и мандат, связанный с пятью основополагающими принципами, который касается ситуации с безопасностью, размещения тяжелых вооружений, возможных атак и подобных вещей. Поэтому мы делаем многое и взаимодействуем с разными структурами", - уточнил гендиректор.
Он добавил, что также он ведет диалог и с украинской стороной.
"Я стараюсь взаимодействовать со всеми, у кого есть заинтересованность и кто может влиять на безопасность станции", - пояснил Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".