Гросси оценил уровень сотрудничества России и МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
16:19 11.12.2025 (обновлено: 16:23 11.12.2025)
Гросси оценил уровень сотрудничества России и МАГАТЭ по ЗАЭС
Гросси оценил уровень сотрудничества России и МАГАТЭ по ЗАЭС
россия
днепр (река)
энергодар
рафаэль гросси
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
россия, днепр (река), энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, в мире
Россия, Днепр (река), Энергодар, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, В мире
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил РИА Новости о профессиональном уровне сотрудничества МАГАТЭ и России по вопросам безопасности Запорожской АЭС.
"У нас существует, как вы знаете, очень профессиональная система взаимодействия — как на самой станции, так и через механизм периодических консультаций в так называемом пленарном формате, где участвуют все заинтересованные стороны: МИД, разумеется, "Росатом" во главе с генеральным директором господином (Алексеем - ред.) Лихачевым, затем российский регулятор — Ростехнадзор, затем представители "Росэнергоатома", представители вооруженных сил, а также Росгвардии. То есть присутствуют все основные игроки", - сказал он, комментируя вопрос о текущем уровне сотрудничества между МАГАТЭ и Россией по обеспечению безопасности и защищенности ЗАЭС.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Белоруссия проинформировала МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации
5 декабря, 17:49
Глава МАГАТЭ пояснил, что это позволяет сторонам вести очень детальные и обстоятельные обсуждения, которые затрагивают конкретные технические вопросы эксплуатации станции.
"Мы также анализируем ситуацию с безопасностью вокруг нее. Рассматриваем будущие планы в части физической защиты и безопасности объекта. Кроме того, непосредственно на площадке существует постоянная коммуникация между руководителем группы МАГАТЭ и руководством станции", - добавил Гросси.
При этом он уточнил, что это не означает, что стороны во всем согласны друг с другом.
"Это нормальная дискуссия, но это профессиональная дискуссия между специалистами. И не забывайте, что у нас там разные функции: есть чисто технический мандат, но есть и мандат, связанный с пятью основополагающими принципами, который касается ситуации с безопасностью, размещения тяжелых вооружений, возможных атак и подобных вещей. Поэтому мы делаем многое и взаимодействуем с разными структурами", - уточнил гендиректор.
Он добавил, что также он ведет диалог и с украинской стороной.
"Я стараюсь взаимодействовать со всеми, у кого есть заинтересованность и кто может влиять на безопасность станции", - пояснил Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава МАГАТЭ отметил сильные позиции России в сфере ИИ и ядерной энергетике
3 декабря, 13:07
 
Россия Днепр (река) Энергодар Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" МАГАТЭ В мире
 
 
