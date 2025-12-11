Гросси оценил уровень сотрудничества России и МАГАТЭ по ЗАЭС

ВЕНА, 11 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил РИА Новости о профессиональном уровне сотрудничества МАГАТЭ и России по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

"У нас существует, как вы знаете, очень профессиональная система взаимодействия — как на самой станции, так и через механизм периодических консультаций в так называемом пленарном формате, где участвуют все заинтересованные стороны: МИД, разумеется, " Росатом " во главе с генеральным директором господином (Алексеем - ред.) Лихачевым, затем российский регулятор — Ростехнадзор , затем представители " Росэнергоатома ", представители вооруженных сил, а также Росгвардии . То есть присутствуют все основные игроки", - сказал он, комментируя вопрос о текущем уровне сотрудничества между МАГАТЭ Россией по обеспечению безопасности и защищенности ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ пояснил, что это позволяет сторонам вести очень детальные и обстоятельные обсуждения, которые затрагивают конкретные технические вопросы эксплуатации станции.

"Мы также анализируем ситуацию с безопасностью вокруг нее. Рассматриваем будущие планы в части физической защиты и безопасности объекта. Кроме того, непосредственно на площадке существует постоянная коммуникация между руководителем группы МАГАТЭ и руководством станции", - добавил Гросси

При этом он уточнил, что это не означает, что стороны во всем согласны друг с другом.

"Это нормальная дискуссия, но это профессиональная дискуссия между специалистами. И не забывайте, что у нас там разные функции: есть чисто технический мандат, но есть и мандат, связанный с пятью основополагающими принципами, который касается ситуации с безопасностью, размещения тяжелых вооружений, возможных атак и подобных вещей. Поэтому мы делаем многое и взаимодействуем с разными структурами", - уточнил гендиректор.

Он добавил, что также он ведет диалог и с украинской стороной.

"Я стараюсь взаимодействовать со всеми, у кого есть заинтересованность и кто может влиять на безопасность станции", - пояснил Гросси.