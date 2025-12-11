Генпрокурор оценил ущерб, нанесенный нацистами в годы ВОВ в 33 регионах

МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Материальный ущерб, нанесенный нацистами в годы Великой Отечественной войны в 33 регионах России, составил 257 триллионов рублей, заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан.
"Сегодня массовые убийства нацистами гражданского населения на временно оккупированных территориях Советского Союза признаны судами геноцидом. Судебные инстанции 33 регионов страны установили факты колоссальных разрушений на сумму 257 триллионов рублей. Однако никакие деньги не смогут компенсировать сломанную судьбу, гибель миллионов ни в чем неповинных людей и утраченные поколения", - сказал Гуцан, выступая на международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него.
Кроме того, он высказал обеспокоенность в связи с попытками переписать историю. "Спустя десятилетия мы с тревогой и болью наблюдаем, как отдельные политические силы, забывшие уроки истории, пытаются переписать страницы великих побед, вырвать из народной памяти истину о подвигах и жертвах. В данном контексте особенно актуальны слова президента Российской Федерации Владимира Путина: "Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не забудем". Для этого в Российской Федерации реализуется уникальный проект "без срока давности", - сказал генпрокурор.
По его словам, Россия была и остается открытой для диалога со всеми, кто ищет историческую достоверность. "В этом благородном деле Республика Беларусь – верный союзник и братская душа", - сказал Гуцан.
