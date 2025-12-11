Родственники исполнителей теракта в "Крокусе" не приедут на суд

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Родственники предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" не планируют приезжать на суд, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Обвиняемые в совершении теракта - иностранные граждане, их родственники соответственно тоже, в Россию они приезжать не собираются. Поэтому вряд ли у основных фигурантов будут допросы свидетелей по характеристике их личности", - рассказал собеседник агентства.
Ожидается, что допрос обвиняемых начнется во 2-м Западном окружном военном суде 15 декабря.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
