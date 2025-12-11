Родственники исполнителей теракта в "Крокусе" не приедут на суд

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Родственники предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" не планируют приезжать на суд, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Ожидается, что допрос обвиняемых начнется во 2-м Западном окружном военном суде 15 декабря.

На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.