Названа самая популярная цифровая книга года в России
Названа самая популярная цифровая книга года в России
общество
россия
литрес
общество, россия, литрес
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Произведение Вадима Зеланда "Трансерфинг себя" возглавило рейтинг самых популярных цифровых книг 2025 года в России, а самой популярной художественной книгой стал роман "Тайна мертвого ректора. Книга 2" Виктора Дашкевича, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".
"Лидером рейтинга по совокупной выручке во всех моделях монетизации в сервисах компании стала книга Вадима Зеланда "Трансерфинг себя". Она же заняла первое место среди нон-фикшн-книг", - рассказали в "Литрес
".
В пресс-службе сервиса отметили, что произведение вышло в конце 2024 года и заняло лидирующие позиции по совокупной выручке во всех моделях монетизации.
В "Литрес" также рассказали, что в категории художественной литературы лидирует Виктор Дашкевич с новинкой 2025 года - историческим детективом с элементами фэнтези "Тайна мертвого ректора. Книга 2". В топе жанров верхнюю строчку занимает фэнтези, а топ писателей второй год подряд возглавил Серж Винтеркей.