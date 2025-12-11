Рейтинг@Mail.ru
Названа самая популярная цифровая книга года в России
13:12 11.12.2025
Названа самая популярная цифровая книга года в России
общество, россия, литрес
Общество, Россия, ЛитРес
Названа самая популярная цифровая книга года в России

Пассажирка во время чтения электронной книги на станции метро
Пассажирка во время чтения электронной книги на станции метро. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Произведение Вадима Зеланда "Трансерфинг себя" возглавило рейтинг самых популярных цифровых книг 2025 года в России, а самой популярной художественной книгой стал роман "Тайна мертвого ректора. Книга 2" Виктора Дашкевича, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".
"Лидером рейтинга по совокупной выручке во всех моделях монетизации в сервисах компании стала книга Вадима Зеланда "Трансерфинг себя". Она же заняла первое место среди нон-фикшн-книг", - рассказали в "Литрес".
В пресс-службе сервиса отметили, что произведение вышло в конце 2024 года и заняло лидирующие позиции по совокупной выручке во всех моделях монетизации.
В "Литрес" также рассказали, что в категории художественной литературы лидирует Виктор Дашкевич с новинкой 2025 года - историческим детективом с элементами фэнтези "Тайна мертвого ректора. Книга 2". В топе жанров верхнюю строчку занимает фэнтези, а топ писателей второй год подряд возглавил Серж Винтеркей.
ОбществоРоссияЛитРес
 
 
